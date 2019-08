Пожизнено безплатно бързо зареждане при Tesla Model S и Model X с

Tesla Model S и Model X отново се предлагат с безплатно неограничено бързо зареждане по целия свят. Това може да се види и в онлайн конфигуратора на уебсайта на компанията.



Връщането на функцията означава, че новите купувачи ще могат да използват станциите за бързо зареждане при пътуване на дълги разстояния безплатно - нещо, на което притежателите на Tesla Model 3 не могат да се насладят. Безплатното неограничено бързо зареждане беше включено в офертите за Model S и X от самото начало, но след това Tesla го премахна, използвайки го от време на време като промоция. При препродажба обаче, опцията отпада.

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡