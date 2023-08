Катастрофира автовоз с много скъпи коли (ВИДЕО)

Този много скъп пътен инцидент стана във Великобритания, като за щастие жертви и пострадали хора - няма. Не така обаче стои въпросът със скъпите коли на автовоза.

Камион, превозващ скъпи суперколи, се преобърна на магистрала А20. За това пише изданието Sun, като посочва, че това е една от най-скъпите катастрофи на Острова през тази година.

Инцидентът е станал в Кент близо до Фарнингам вечерта на 23 август. Камионът се е преобърнал на една страна при несъобразена маневра. За щастие шофьорът на камиона не е пострадал.

Автомобилите обаче, напротив, са със сериозни щети. Някои коли са изхвърчали от камиона и са се преобърнали, други са пострадали при падането. След инцидента се наложи полицията да затвори пътя за няколко часа, за да го разчисти.

Пострадали са общо 10 коли. Най-скъпият суперавтомобил в автовоза е Aston Martin Vanquish Zagato на стойност £750 000 (€875 000). Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GTR Black Series също не са никак евтини.

Освен това са пострадали две Ferrari-та F430 Spider, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Nissan GT-R, Jaguar F-Type и BMW M3. Общата стойност на колите надхвърля 2 милиона долара.

