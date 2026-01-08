Новини
Бизнес »
Авиокомпания: РВД е виновна за масовите закъснения на самолетите по Коледа

Авиокомпания: РВД е виновна за масовите закъснения на самолетите по Коледа

8 Януари, 2026 11:47 746 7

  • ryanair-
  • рвд-
  • закъснение-
  • полети-
  • организация-
  • коледа-
  • нова година

Над 600 000 пътници на Ryanair са били засегнати от закъснения на полетите

Авиокомпания: РВД е виновна за масовите закъснения на самолетите по Коледа - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големият нискотарифен превозвач в Европа Ryanair публикува данни, според които над 600 000 негови пътници са били засегнати от закъснения на полети в периода 22–31 декември 2025 г.. Компанията твърди, че причината е в „недостатъчни кадри и лошо управление“ на няколко европейски служби за управление на въздушното движение (РВД).

Над 3200 полета са забавени около празничния период, посочва авиопревозвача. Най-голям дял от закъсненията се дължат на контролно-диспетчерските центрове в Испания (34%) и Франция (31%), следвани от Португалия и Германия.

Компанията определи ситуацията като „неприемлива“, особено в един от най-натоварените периоди на годината, когато много хора пътуват със семействата си.

Призив към ЕС за реформи

Ryanair използва случая, за да повтори дългогодишния си призив за реформа на европейската система за управление на въздушното движение. Според превозвача липсата на координация между националните РВД-центрове води до системни забавяния и ограничава свободното движение на гражданите в Общността.

Главният изпълнителен директор на компанията Еди Уилсън заяви, че е „време за действия от страна на Европейската комисия“, като призова пътниците да настояват за промени.

Темата за реформи в европейския авиационен сектор не е нова. През последните години авиокомпаниите - както нискотарифни, така и редовни - многократно настояват за по-голяма синхронизация на въздушния контрол и по-ефективно планиране на човешкия ресурс, особено при пикова натовареност. Засега Европейската комисия не е представила нов план за реформа, но въпросът остава на дневен ред след серията от транспортни кризи по време на празнични сезони.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕСПОСОБНИ СА

    4 2 Отговор
    А вземат по 10 000€ много смотани са

    Коментиран от #3

    11:49 08.01.2026

  • 2 Е 6а ги

    2 1 Отговор
    Изплащайте си компенсации на хората, е 6а ва

    11:51 08.01.2026

  • 3 тия са милионери в €

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "НЕСПОСОБНИ СА":

    от заплати и не се отчитат на ниКОЙ

    11:55 08.01.2026

  • 4 БЪЛГАРИЯ МРАЗИ еврото!

    1 0 Отговор
    За всичко е виновно еврото!

    11:58 08.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Тъпотиите на ирландеца. Все някой му е виновен за проблемите.
    Да каже защо спира хиляди полети в доста европейски страни?
    Жал
    кар!

    Коментиран от #7

    11:59 08.01.2026

  • 7 Далавераджия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Защото не му е изгодно само гледам там където е възможно да мине тънко .

    12:32 08.01.2026