Авиокомпания: РВД е виновна за масовите закъснения на самолетите по Коледа

Най-големият нискотарифен превозвач в Европа Ryanair публикува данни, според които над 600 000 негови пътници са били засегнати от закъснения на полети в периода 22–31 декември 2025 г.. Компанията твърди, че причината е в „недостатъчни кадри и лошо управление“ на няколко европейски служби за управление на въздушното движение (РВД).

Над 3200 полета са забавени около празничния период, посочва авиопревозвача. Най-голям дял от закъсненията се дължат на контролно-диспетчерските центрове в Испания (34%) и Франция (31%), следвани от Португалия и Германия.

Компанията определи ситуацията като „неприемлива“, особено в един от най-натоварените периоди на годината, когато много хора пътуват със семействата си.

Призив към ЕС за реформи

Ryanair използва случая, за да повтори дългогодишния си призив за реформа на европейската система за управление на въздушното движение. Според превозвача липсата на координация между националните РВД-центрове води до системни забавяния и ограничава свободното движение на гражданите в Общността.

Главният изпълнителен директор на компанията Еди Уилсън заяви, че е „време за действия от страна на Европейската комисия“, като призова пътниците да настояват за промени.

Темата за реформи в европейския авиационен сектор не е нова. През последните години авиокомпаниите - както нискотарифни, така и редовни - многократно настояват за по-голяма синхронизация на въздушния контрол и по-ефективно планиране на човешкия ресурс, особено при пикова натовареност. Засега Европейската комисия не е представила нов план за реформа, но въпросът остава на дневен ред след серията от транспортни кризи по време на празнични сезони.