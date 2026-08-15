Арагчи: Съседите на Иран днес са най-голямата възможност за външната политика

Според Tasnim News, иранският външен министър Абас Арагчи, на среща с инвеститори в туристическата и занаятчийската индустрия на провинция Хорасан Разави, е подчертал необходимостта от разширяване на икономическото сътрудничество със съседните страни, укрепване на провинциалната дипломация и улесняване на дейностите на частния сектор.

Арагчи отбеляза, че значителна част от проблемите, пред които са изправени предприятията, имат вътрешни причини. Той заяви, че разширяването на провинциалните правомощия би могло да улесни по-бързото разрешаване на тези въпроси и развитието на икономическото сътрудничество със съседните страни.

Акцент върху провинциалната дипломация и отношенията със съседите

Позовавайки се на опита на провинциалната дипломация, външният министър заяви, че много въпроси между Иран и съседните страни, особено в граничните райони, могат да бъдат решени по-бързо на провинциално ниво.

Той даде като пример отношенията на Хорасан Разави с Афганистан, отбелязвайки, че граничните въпроси между двете страни могат да бъдат решени чрез сътрудничество между местните власти, без да са необходими непрекъснати преговори между Техеран и Кабул. Арагчи също така подчерта потенциала на Резави Хорасан за развитие на връзки с Афганистан, Туркменистан и Пакистан, заявявайки, че офисът на Министерството на външните работи в провинцията трябва да улесни разширяването на икономическите, търговските и туристическите връзки със съседните страни.

Подчертавайки значението на тези страни на фона на санкциите, той заяви: „Нашите съседи днес представляват най-голямата възможност за нашата външна политика и икономическо сътрудничество.“

Иран е готов да улесни медицинския туризъм от Афганиста

В друга част от речта си Арагчи засегна потенциала за медицински туризъм между Иран и Афганистан. Той заяви, че Министерството на външните работи не вижда пречки за издаването на визи на афганистански граждани и е готово да улесни визовите процедури за истински кандидати, особено за медицински туристи.

Според него е необходимо да се създаде ясен механизъм, който ще позволи на афганистанските граждани, пътуващи до Иран за медицински услуги, да влизат в страната по-лесно.

Иранският външен министър също така подчерта, че освен изпълнението на политическите задължения, иранските мисии в чужбина са задължени да насърчават инвестициите, да развиват износа и да засилват икономическото сътрудничество.

В заключение Арагчи заяви, че Министерството на външните работи е готово да използва допълнително дипломатическия потенциал на страната за по-нататъшно насърчаване на икономическото развитие, туризма и укрепване на отношенията на Иран със съседните държави.