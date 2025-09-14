Новини
Проходът на Републиката остава затворен след катастрофата, погубила двама румънци

14 Септември, 2025 17:20, обновена 14 Септември, 2025 21:09 2 953 31

Произшествието стана между селата Въглевци и Вонеща вода

Проходът на Републиката остава затворен след катастрофата, погубила двама румънци - 1
Снимка: БНР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пети час Проходът на Републиката остава затворен след верижната катастрофа от този следобед, при която загинаха двама румънски граждани, а още двама са ранени, предаде БНР.

Лек автомобил с румънска регистрация е започнал изпреварване на други две коли, също румънски, и се удря челно в насрещно идващия камион, а изпреварваните автомобили се удрят в първата кола.

На място са загинали мъжът и жената от първия автомобил.

Двама румънци загинаха при катастрофа в Прохода на Републиката, пътят остава затворен
С леки наранявания в Спешното отделение на великотърновската болница са откарани две румънки от другите автомобили във верижната катастрофа. След оказаната им медицинска помощ ще бъдат изписани за домашно лечение.

Катастрофата в Прохода на Републиката стана около 16:00 часа между великотърновските села Въглевци и Вонеща вода в зона на завой и при ограничение на скоростта от 60 километра в час, със забранено изпреварване.

Участъкът е в ремонт и на него няма положена нова хоризонтална маркировка, но пътните знаци са поставени и видни.

Образували са се дълги колони от навлезлите преди катастрофата в прохода леки и товарни автомобили.
Въведени са обходни маршрути. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а камионите се спират още при Русе и край Стара Загора.

Огледите на мястото на катастрофата продължават.

Няма яснота кога Проходът на републиката ще бъде отворен за движение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 един БЪЛГАРИН

    49 5 Отговор
    Методи Лалов, адвокатът на осмокласника пребил мутрата-полицейски началник, разкри, че цялата свада е продължила 8(ОСЕМ!) секунди! И още нещо - няма ампутиран бъбрек, както бяха обявили от МВР...
    Това, само за сведение!

    Коментиран от #2, #9, #10, #23

    17:30 14.09.2025

  • 2 На ченгето

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Правено ли е тест, за бременност.?
    Щото нали, там.....

    17:51 14.09.2025

  • 3 Хаха

    54 0 Отговор
    По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация

    У бг бързат като луди а като са в Гърция карат все едно са на шофьорски курсове

    17:59 14.09.2025

  • 4 Ако са

    24 4 Отговор
    мамалигари или цигани, да се трепят всеки ден. Изчиства се земята от паразити и болести.

    Коментиран от #13, #15

    18:06 14.09.2025

  • 5 Разграден двор територия

    25 0 Отговор
    КАТ и БГТОЛ не работят Събота и Неделя.

    18:12 14.09.2025

  • 6 Ами да, те

    29 3 Отговор
    тъй правят мамалигарите в България...

    18:19 14.09.2025

  • 7 жалко

    22 1 Отговор
    Е,нали измерване на средна скорост,милиони се платиха за камери все по-модерни.Полицаи дебнат зад всеки храст,и пак жертви.И то всеки божи ден!Това означава едно :нашенеца не разсъждава.Самосъхранението му е чуждо.Ината му е пословичен.

    18:20 14.09.2025

  • 8 Оня

    42 1 Отговор
    Румънци...тръгват две или три коли на някъде си..карат все едно ескортират някой.Ако решиш да изпревариш и да влезеш между първия или втория следва безумно изпреварване или засичане.Винаги карат в пакет един след друг,за това са се набутали трите коли в катастрофата.

    18:23 14.09.2025

  • 9 разбор

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Влизането му в болница е по съвет от София.За да има време да изтрезнее.Затова представиха случката трагична.Затова и не показаха нито един лекуващ лекар да се изкаже,защото трябва да излъже.Пиянска история с участието на проста мутра издигната незнайно как и от кого до висша длъжност.Това е накратко.

    18:26 14.09.2025

  • 10 Хе!

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Аз от пледоариите разбрах, че от 8 свидетели, 5 са полицаи, останалите съседа, жената и още някакъв на директора! Също се разбра, че решението на съда да наложи по лека мярка - ,,домашен арест с гривна" е продиктувано най вече от показанията на старши комисар Кожухаров! Което покава, че човекът честно е представил как са се развили събитията!

    18:26 14.09.2025

  • 11 имали ли са колани

    11 2 Отговор
    Каква средна скорост е била засечена? Задължителна гражданска отговорност? Има ли камера за максимална скорост? Има ли още пътни технически средства? Коланите, коланите......
    Защо колите не са от Мека гума? Защо физиката се намесва в работата на КАТ? Как може румънци да са по-силни от АПИ? ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?...

    Коментиран от #27

    18:35 14.09.2025

  • 12 гост

    25 1 Отговор
    Те мамалигите постоянно си го търсят с безумното си каране, ама наЩа полЮция стои на сянка и ги не закача!

    18:58 14.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ако са":

    И ТЕ СА ХОРА НЕ ТАКА.

    Коментиран от #18

    20:49 14.09.2025

  • 16 Абе,

    5 1 Отговор
    да не е руски дрон ?!

    21:20 14.09.2025

  • 17 градски

    11 0 Отговор
    КЪДРАВАТА Сю да каже и покаже колко акта написани на румънци.

    21:24 14.09.2025

  • 18 Има ли

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":

    Хора на този свят

    21:25 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдааа

    12 0 Отговор
    Виновно е МВР-то на Къдравата Сю, защото не глобява и не наказва румънците за безобразното им убийствено шофиране из територията на България!
    Ако се упражняваше поне някаква превенция срещу румънците и турците нещата нямаше да са толкова зле, но уви КАТ ги толерират, защото никой от тях не знае и дума чужд език да се оправя с тях!

    21:26 14.09.2025

  • 21 Гошо

    4 0 Отговор
    Румънските кратуни пътуват по 1000 + км да идат и те кат ганqkъ на гърцийката, ма бързичко тей кат за ,,викенд" моренце, някога не стигат обаче

    21:26 14.09.2025

  • 22 Виждайки как мамалигарите

    9 0 Отговор
    Карат в България изобщо никаква жал към тия аборигени Значи пример- говедото румънещко в населено място на двойна непрекъсната при насрещен трафик изпреварва три автомобила и му свириш и псуваш и ако не ми е жал за насрещните няма да го пусна ,но има и невинни хора наоколо.На изходът от България на тия масово трябва да се вземат книжките и глоби на съдиране.... В ТОЗИ СЛУЧАЙ ДОБРЕ ,ЧЕ НЯМА ПОСТРАДАЛИ БЪЛГАРИ !!!

    21:27 14.09.2025

  • 23 Пацу

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Лъжат милиционерите нали?

    21:28 14.09.2025

  • 24 Венци

    2 0 Отговор
    Сега Румъния да обяви война на Праделандия

    21:37 14.09.2025

  • 25 Един

    9 0 Отговор
    Най-важно е КАТ да е в храстие да ви хване за 100 кинта!
    Превенцията и присъствието не носят пари!

    Коментиран от #29

    21:39 14.09.2025

  • 26 Големи боклуци

    3 0 Отговор
    Румънците карат като идиоти.

    Коментиран от #28

    21:45 14.09.2025

  • 27 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "имали ли са колани":

    А дали са имали в купето стойка за чаша ?! Безобразие .. а ароматизатор

    21:46 14.09.2025

  • 28 Турците

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Големи боклуци":

    Тоже ..

    Коментиран от #30

    21:48 14.09.2025

  • 29 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Един":

    Слагат триногата с камерата и се крият под дърветата на сянка.... Вместо да вадят и глобяват мамалигите от трафика.....къдравелка колко румънещи е глобила и им е взела книжките на изход от България?????!!!!????

    21:52 14.09.2025

  • 30 Не толкова

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Турците":

    Колкото полските тираджии....Абе изобщо много отпадък чуждестранен

    21:54 14.09.2025

  • 31 Георгиев

    0 0 Отговор
    Да споделя инцидент от днес: катастрофа в центъра на село Тракия, на пътя Димитровград Стара Загора. Казват между три коли. Обрсзува се колона от автомобили почти от Димитровград до мястото на катастрофата - около 15 км, която се движи много бавно, със спирания. Когато стигнахме мястото на инцидента, виждаме: в центъра на шосето има катастрофирал джип. И си стои там. Полицейска кола до него. Полицай и полицайка спират движението в едната лента и пропускат от другата лента и обратно. Куриозът беше, че към Димитровград чакаха пет коли, а в отсрещното платно сигурно над 500. Полицаите невъзмутимо пускаха последователно по 5-6 коли и в двете посоки. И джипът чакаше там на средата на шосето - нещо ли, някого ли. Под зоркия поглед на полицаите

    21:57 14.09.2025


