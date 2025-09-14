Проходът на Републиката остава затворен след катастрофата, погубила двама румънци

Пети час Проходът на Републиката остава затворен след верижната катастрофа от този следобед, при която загинаха двама румънски граждани, а още двама са ранени, предаде БНР.
Лек автомобил с румънска регистрация е започнал изпреварване на други две коли, също румънски, и се удря челно в насрещно идващия камион, а изпреварваните автомобили се удрят в първата кола.
На място са загинали мъжът и жената от първия автомобил.
Двама румънци загинаха при катастрофа в Прохода на Републиката, пътят остава затворен
С леки наранявания в Спешното отделение на великотърновската болница са откарани две румънки от другите автомобили във верижната катастрофа. След оказаната им медицинска помощ ще бъдат изписани за домашно лечение.
Катастрофата в Прохода на Републиката стана около 16:00 часа между великотърновските села Въглевци и Вонеща вода в зона на завой и при ограничение на скоростта от 60 километра в час, със забранено изпреварване.
Участъкът е в ремонт и на него няма положена нова хоризонтална маркировка, но пътните знаци са поставени и видни.
Образували са се дълги колони от навлезлите преди катастрофата в прохода леки и товарни автомобили.
Въведени са обходни маршрути. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а камионите се спират още при Русе и край Стара Загора.
Огледите на мястото на катастрофата продължават.
Няма яснота кога Проходът на републиката ще бъде отворен за движение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един БЪЛГАРИН
Това, само за сведение!
Коментиран от #2, #9, #10, #23
17:30 14.09.2025
2 На ченгето
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Правено ли е тест, за бременност.?
Щото нали, там.....
17:51 14.09.2025
3 Хаха
У бг бързат като луди а като са в Гърция карат все едно са на шофьорски курсове
17:59 14.09.2025
4 Ако са
Коментиран от #13, #15
18:06 14.09.2025
5 Разграден двор територия
18:12 14.09.2025
6 Ами да, те
18:19 14.09.2025
7 жалко
18:20 14.09.2025
8 Оня
18:23 14.09.2025
9 разбор
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Влизането му в болница е по съвет от София.За да има време да изтрезнее.Затова представиха случката трагична.Затова и не показаха нито един лекуващ лекар да се изкаже,защото трябва да излъже.Пиянска история с участието на проста мутра издигната незнайно как и от кого до висша длъжност.Това е накратко.
18:26 14.09.2025
10 Хе!
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Аз от пледоариите разбрах, че от 8 свидетели, 5 са полицаи, останалите съседа, жената и още някакъв на директора! Също се разбра, че решението на съда да наложи по лека мярка - ,,домашен арест с гривна" е продиктувано най вече от показанията на старши комисар Кожухаров! Което покава, че човекът честно е представил как са се развили събитията!
18:26 14.09.2025
11 имали ли са колани
Защо колите не са от Мека гума? Защо физиката се намесва в работата на КАТ? Как може румънци да са по-силни от АПИ? ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?...
Коментиран от #27
18:35 14.09.2025
12 гост
18:58 14.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО
До коментар #4 от "Ако са":И ТЕ СА ХОРА НЕ ТАКА.
Коментиран от #18
20:49 14.09.2025
16 Абе,
21:20 14.09.2025
17 градски
21:24 14.09.2025
18 Има ли
До коментар #15 от "ДА ТИ СЕ ВРЪЩА СТОКРАТНО":Хора на този свят
21:25 14.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдааа
Ако се упражняваше поне някаква превенция срещу румънците и турците нещата нямаше да са толкова зле, но уви КАТ ги толерират, защото никой от тях не знае и дума чужд език да се оправя с тях!
21:26 14.09.2025
21 Гошо
21:26 14.09.2025
22 Виждайки как мамалигарите
21:27 14.09.2025
23 Пацу
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Лъжат милиционерите нали?
21:28 14.09.2025
24 Венци
21:37 14.09.2025
25 Един
Превенцията и присъствието не носят пари!
Коментиран от #29
21:39 14.09.2025
26 Големи боклуци
Коментиран от #28
21:45 14.09.2025
27 Глюпости ,
До коментар #11 от "имали ли са колани":А дали са имали в купето стойка за чаша ?! Безобразие .. а ароматизатор
21:46 14.09.2025
28 Турците
До коментар #26 от "Големи боклуци":Тоже ..
Коментиран от #30
21:48 14.09.2025
29 👍👍👍
До коментар #25 от "Един":Слагат триногата с камерата и се крият под дърветата на сянка.... Вместо да вадят и глобяват мамалигите от трафика.....къдравелка колко румънещи е глобила и им е взела книжките на изход от България?????!!!!????
21:52 14.09.2025
30 Не толкова
До коментар #28 от "Турците":Колкото полските тираджии....Абе изобщо много отпадък чуждестранен
21:54 14.09.2025
31 Георгиев
21:57 14.09.2025