Арест в Елин Пелин: Двама мъже задържани за кражба в столичния квартал „Надежда“

Двама мъже са задържани в град Елин Пелин при разследване на взломна кражба на златни накити от апартамент в столичния квартал „Надежда“ и на лек автомобил, паркиран пред блока. Арестът е извършен при специализирана операция на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към СДВР, съобщиха от пресцентъра на МВР, предава News.bg.

Разследването започнало на 2 октомври, след като собственикът на апартамента подал сигнал за кражба на златни накити, ключове за автомобила и самия автомобил, паркиран пред жилището му. В рамките на седмица криминалистите успели да установят самоличността на извършителя.

Криминално проявен мъж на 52 години бил задържан в Елин Пелин, докато предлагал на местен жител, също познат на полицията, да закупи откраднатия „Фолксваген Джета“, снабден с регистрационни табели от друго превозно средство, обявено за издирване.

Според разследването, 52-годишният мъж е действал на територията на София и в страната и е съпричастен както към кражбата на автомобила, така и към тази на златните накити. Той е многократно задържан за кражби на автомобили, вещи и части от тях, както и за взломни посегателства над жилища и незаконно притежаване на оръжие. Осъждан е.

Предполагаемият купувач е на 44 години и също е известен на органите на реда за вещно укривателство. И двамата са задържани за срок до 24 часа, а разследването на престъпната им дейност продължава.

Информацията бе потвърдена от началника на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ главен инспектор Николай Пелтеков, който съобщи, че за първите девет месеца на 2025 г. кражбите на леки автомобили в София са намалели с 48% спрямо същия период на 2024 г.