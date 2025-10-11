Новини
България »
Арест в Елин Пелин: Двама мъже задържани за кражба в столичния квартал „Надежда“

11 Октомври, 2025 18:49 472 5

  • елин пелин-
  • арест-
  • кражба

Спецоперация на СДВР разкрива престъпна схема с крадени накити и автомобил

Арест в Елин Пелин: Двама мъже задържани за кражба в столичния квартал „Надежда“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани в град Елин Пелин при разследване на взломна кражба на златни накити от апартамент в столичния квартал „Надежда“ и на лек автомобил, паркиран пред блока. Арестът е извършен при специализирана операция на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към СДВР, съобщиха от пресцентъра на МВР, предава News.bg.

Разследването започнало на 2 октомври, след като собственикът на апартамента подал сигнал за кражба на златни накити, ключове за автомобила и самия автомобил, паркиран пред жилището му. В рамките на седмица криминалистите успели да установят самоличността на извършителя.

Криминално проявен мъж на 52 години бил задържан в Елин Пелин, докато предлагал на местен жител, също познат на полицията, да закупи откраднатия „Фолксваген Джета“, снабден с регистрационни табели от друго превозно средство, обявено за издирване.

Според разследването, 52-годишният мъж е действал на територията на София и в страната и е съпричастен както към кражбата на автомобила, така и към тази на златните накити. Той е многократно задържан за кражби на автомобили, вещи и части от тях, както и за взломни посегателства над жилища и незаконно притежаване на оръжие. Осъждан е.

Предполагаемият купувач е на 44 години и също е известен на органите на реда за вещно укривателство. И двамата са задържани за срок до 24 часа, а разследването на престъпната им дейност продължава.

Информацията бе потвърдена от началника на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ главен инспектор Николай Пелтеков, който съобщи, че за първите девет месеца на 2025 г. кражбите на леки автомобили в София са намалели с 48% спрямо същия период на 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 2 Отговор
    Веднага да се вдигнат заплатите на всички в МВР и бонус по 3 брутни заплати.

    18:51 11.10.2025

  • 2 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Тия сиггурно са ходили при нотариус , който да изповяда сделката, та са ги сгащили и двамата: продавач и купувач.

    18:55 11.10.2025

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    Просто без думи терминал 2 по добре мий чинии и живей спокойно отколкото в тази кочина

    19:09 11.10.2025

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    столичани в повече

    19:10 11.10.2025

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Представям си е Обеля какво е щом и от Надежда почнаха да крадат?

    19:20 11.10.2025

