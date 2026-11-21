Изборът на нов Висш съдебен съвет е на финалната права, след като следователите гласуваха за своя представител в професионалната квота на кадровия орган. За едното място се състезават Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Право на глас имат 453 следователи, разпределени в пет секции в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Вотът се провежда с хартиени бюлетини, а към 13:00 часа са гласували 299 магистрати, или 66 процента от имащите право на глас. За да бъде редовен изборът, трябва да са гласували повече от половината следователи, а победителят трябва да получи повече от половината действителни гласове.

Резултатът все още се обобщава

Избирателната комисия на Общото събрание на следователите е получила сканираните протоколи от петте секции и установява резултатите. Официалното обявяване на избрания кандидат е предвидено до 23:00 часа. До приключването на тази процедура не може да бъде посочен окончателен победител.

С избора на представителя на следователите приключва процедурата по попълване на новия състав на ВСС. Прокурорите вече избраха четирима представители, съдиите - шестима, а Народното събрание попълни 11-те места от парламентарната квота. ВСС е съставен от 25 души.

Пред съвета стоят ключови назначения

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че новият състав трябва да започне работа с поредица от ключови избори - на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и административни ръководители в съдилищата и прокуратурите.

„Това е безвремие, агония, която не може да продължава“, каза Сарафов.

По думите му редица окръжни и апелативни прокуратури и съдилища са без титулярни ръководители. Петко Петков, един от кандидатите за член на ВСС, постави акцент върху необходимостта от диалог между институциите.

„Диалогът е задължителен, а решенията се вземат във ВСС“, заяви Петков.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg