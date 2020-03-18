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Расте броят на анулираните полети от и до София

Расте броят на анулираните полети от и до София

British Airways спря полетите от и до Лондон

Публикувана: 18 Март, 2020 06:47
5 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 485
Расте броят на анулираните полети от и до София
Снимка: М. Богданова
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45 полета няма да бъдат реализирани на 18 март. От тях 25 са излитащи, а останалите – кацащи, сочи справка в сайта на летище „София“. Сред новите анулирани дестинации са част от полетите до Истанбул, Лондон, Белград и Братислава.

Анулирани полети - излитащи

6:50 W64427 Тел Авив T1 Wizz Air
7:25 OS800 Виена T2 Austrian Airlines
7:40 W64351 Милано Бергамо T1 Wizz Air
9:50 RO292 Букурещ Отопени T2 TAROM
10:55 OS806 Виена T2 Austrian Airlines
11:10 FR6409 Мадрид T2 Ryanair
11:20 LY552 Тел Авив T2 EL AL Israel Airlines
13:05 SU2061 Москва Шереметиево T2 Aeroflot
13:30 OS796 Виена T2 Austrian Airlines
13:45 LH1703 Мюнхен T2 Lufthansa
14:10 BGH2011 Хургада T1 BH Air
14:40 LO632 Варшава T2 LOT Polish Airlines
14:45 FB977 Варна T2 Bulgaria Air
16:00 JU123 Белград T2 Air Serbia
16:00 TK1032 Истанбул T2 Turkish Airlines
16:35 FR1896 Акаба T2 Ryanair
18:05 LO634 Варшава T2 LOT Polish Airlines
18:40 OS798 Виена T2 Austrian Airlines
18:45 BA891 Лондон Хийтроу T2 British Airways
18:45 LH1705 Мюнхен T2 Lufthansa
18:55 LH1431 Франкфурт T2 Lufthansa
19:30 A3983 Атина T2 Aegean Airlines
19:45 RO298 Букурещ Отопени T2 TAROM
20:35 W64341 Братислава T1 Wizz Air
21:40 FR6323 Милано Бергамо T2 Ryanair

Анулирани полети - кацащи

0:55 W64402 Мадрид T1 Wizz Air
9:20 RO291 Букурещ Отопени T2 TAROM
9:55 OS805 Виена T2 Austrian Airlines
10:15 LY551 Тел Авив T2 EL AL Israel Airlines
10:35 FR6410 Мадрид T2 Ryanair
12:15 SU2060 Москва Шереметиево T2 Aeroflot
12:20 W64352 Милано Бергамо T1 Wizz Air
17:25 LO633 Варшава T2 LOT Polish Airlines
17:50 OS797 Виена T2 Austrian Airlines
17:50 BA890 Лондон Хийтроу T2 British Airways
18:05 LH1704 Мюнхен T2 Lufthansa
18:10 LH1430 Франкфурт T2 Lufthansa
18:50 A3982 Атина T2 Aegean Airlines
19:15 RO297 Букурещ Отопени T2 TAROM
21:10 BGH2012 Хургада T1 BH Air
21:15 FR6324 Милано Бергамо T2 Ryanair
22:20 LH1428 Франкфурт T2 Lufthansa
22:45 LH1706 Мюнхен T2 Lufthansa
22:55 OS799 Виена T2 Austrian Airlines
23:10 FR1897 Акаба T2 Ryanair


София / България

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Коментари към статията
ДедоДъррр
1 06:52
 
18.03.20 Отговор
Страхът и насилието със и без закон - основни инструменти в една тоталитарна и полицейска държава в която се превръщаме!

Оценка:
-4 +2

Някой си
2 06:53
 
18.03.20 Отговор
Хич не ми пука, след малко излитам с баварката :)
Още търся стюардеса :)

Оценка:
-3 +1

360
3 06:55
 
18.03.20 Отговор
ТЕЗИ МЕРКИ КОИТО У НАС СЕ ПРИЛАГАТ СЕГА ЗАКЪСНЯХА С 1 МЕСЕЦ, ТОВА КОЕТО МЕ УЧУДВА Е ЧЕ И В ЕВРОПА ЗАКЪСНЯХА ТОЛКОВА, А ТОВА Е ОЛИГОФРЕНСКО, ОЩЕ ПО-ТРЕВОЖНО Е ЧЕ У НАС 50% ОТ "ХОРАТА" ОСЪЖДА ТЕЗИ МЕРКИ, КОЕТО ЗНАЧИ ЧЕ У НАС 50% СА АЛСОЛЮТНИ ОЛИГОФРЕНИ

Оценка:
-1 +6

Сянка
4 07:20
 
18.03.20 Отговор
Ако не е опасен Вирусът няма да се взимат такива Мерки.ЗАМИСЛЕТЕ се и си Стойте в Къщи.

Оценка:
-0 +2

сиа
5 07:48
 
18.03.20 Отговор
Добре че, понякога мерките идват отвън, защото ако зависи от Ганьо, ще лети и купува билети, ще влачи бебета до Филипините и Шри Ланка, ще ти се присмива, и за него нищо няма да важи!

Оценка:
-0 +1

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