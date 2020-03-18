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Расте броят на анулираните полети от и до София
British Airways спря полетите от и до Лондон
Публикувана: 18 Март, 2020 06:47
5 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 485
Снимка: М. Богданова
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45 полета няма да бъдат реализирани на 18 март. От тях 25 са излитащи, а останалите – кацащи, сочи справка в сайта на летище „София“. Сред новите анулирани дестинации са част от полетите до Истанбул, Лондон, Белград и Братислава.
Анулирани полети - излитащи
|6:50
|W64427
|Тел Авив
|T1
|Wizz Air
|7:25
|OS800
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|7:40
|W64351
|Милано Бергамо
|T1
|Wizz Air
|9:50
|RO292
|Букурещ Отопени
|T2
|TAROM
|10:55
|OS806
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|11:10
|FR6409
|Мадрид
|T2
|Ryanair
|11:20
|LY552
|Тел Авив
|T2
|EL AL Israel Airlines
|13:05
|SU2061
|Москва Шереметиево
|T2
|Aeroflot
|13:30
|OS796
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|13:45
|LH1703
|Мюнхен
|T2
|Lufthansa
|14:10
|BGH2011
|Хургада
|T1
|BH Air
|14:40
|LO632
|Варшава
|T2
|LOT Polish Airlines
|14:45
|FB977
|Варна
|T2
|Bulgaria Air
|16:00
|JU123
|Белград
|T2
|Air Serbia
|16:00
|TK1032
|Истанбул
|T2
|Turkish Airlines
|16:35
|FR1896
|Акаба
|T2
|Ryanair
|18:05
|LO634
|Варшава
|T2
|LOT Polish Airlines
|18:40
|OS798
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|18:45
|BA891
|Лондон Хийтроу
|T2
|British Airways
|18:45
|LH1705
|Мюнхен
|T2
|Lufthansa
|18:55
|LH1431
|Франкфурт
|T2
|Lufthansa
|19:30
|A3983
|Атина
|T2
|Aegean Airlines
|19:45
|RO298
|Букурещ Отопени
|T2
|TAROM
|20:35
|W64341
|Братислава
|T1
|Wizz Air
|21:40
|FR6323
|Милано Бергамо
|T2
|Ryanair
Анулирани полети - кацащи
|0:55
|W64402
|Мадрид
|T1
|Wizz Air
|9:20
|RO291
|Букурещ Отопени
|T2
|TAROM
|9:55
|OS805
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|10:15
|LY551
|Тел Авив
|T2
|EL AL Israel Airlines
|10:35
|FR6410
|Мадрид
|T2
|Ryanair
|12:15
|SU2060
|Москва Шереметиево
|T2
|Aeroflot
|12:20
|W64352
|Милано Бергамо
|T1
|Wizz Air
|17:25
|LO633
|Варшава
|T2
|LOT Polish Airlines
|17:50
|OS797
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|17:50
|BA890
|Лондон Хийтроу
|T2
|British Airways
|18:05
|LH1704
|Мюнхен
|T2
|Lufthansa
|18:10
|LH1430
|Франкфурт
|T2
|Lufthansa
|18:50
|A3982
|Атина
|T2
|Aegean Airlines
|19:15
|RO297
|Букурещ Отопени
|T2
|TAROM
|21:10
|BGH2012
|Хургада
|T1
|BH Air
|21:15
|FR6324
|Милано Бергамо
|T2
|Ryanair
|22:20
|LH1428
|Франкфурт
|T2
|Lufthansa
|22:45
|LH1706
|Мюнхен
|T2
|Lufthansa
|22:55
|OS799
|Виена
|T2
|Austrian Airlines
|23:10
|FR1897
|Акаба
|T2
|Ryanair
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