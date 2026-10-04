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Here are all the pairs in the 1/16 finals of the Bulgarian Cup

Here are all the pairs in the 1/16 finals of the Bulgarian Cup

The matches will be played between October 17 and 20

Oct 4, 2026 20:30 45

Here are all the pairs in the 1/16 finals of the Bulgarian Cup - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Bulgarian Cup
1/16 finals:

Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf
Spartak Plovdiv - Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Neftohimik Burgas - CSKA 1948
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia
Akademik Svishtov - Slavia
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv
Rilski Sportist - Dunav Ruse
Beroe Stara Zagora - Ludogorets
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv
Spartak Pleven - Levski
Marek Dupnitsa - Cherno more Varna
Nessebar - CSKA
Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik
Dobrudzha Dobrich - Montana

The matches will be played in the period 17 - 20 October 2026.