Here are all the pairs in the 1/16 finals of the Bulgarian Cup

Bulgarian Cup

1/16 finals:

Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna

Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf

Spartak Plovdiv - Kardzhali

Fratria - Botev Vratsa

Neftohimik Burgas - CSKA 1948

Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia

Akademik Svishtov - Slavia

Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv

Rilski Sportist - Dunav Ruse

Beroe Stara Zagora - Ludogorets

Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv

Spartak Pleven - Levski

Marek Dupnitsa - Cherno more Varna

Nessebar - CSKA

Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik

Dobrudzha Dobrich - Montana

The matches will be played in the period 17 - 20 October 2026.