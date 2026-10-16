All Europa League match results

All Europa League results played today - October 15, 2026:
AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva 2:1
Cele - Omonia Nicosia 0:3
Olympique Lyonnais - Crystal Palace 3:2
Lech Poznan - Bayer Leverkusen 0:4
Sparta Prague - Lillestrøm 1:1
Union Saint-Gilloise - Real Sociedad 1:1
Red Bull Salzburg - Milan 0:4
Torreense - Sunderland 1:2
NEC Nijmegen - Levski Sofia 1:1
Marseille - Olympiacos 0:1
Ferencvaros - Viktoria Plzen 2:1
Bournemouth - Sturm Graz 3:0
Dinamo Zagreb - Anderlecht 1:0
Jagiellonia - Ararat-Armenia 3:1
Celta - Juventus 1:2
Benfica - Celtic 4:1
Rennes - OFI Crete 2:1
Hoffenheim - Besiktas 2:3