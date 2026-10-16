All Conference League results today - October 15, 1st round:

Lugano - Red Star Belgrade 3:2

Hajduk Split - Ajax 2:1

Gent - AGF Aarhus 1:0

Egnatia - Midtjylland 1:1

KuPS - Trabzonspor 2:4

Mjalby - Inter Club d'Escaldes 2:0

Panathinaikos - Borac Banja Luka 2:1

CSKA - Monaco 1:2

Riga FC - Kairat 1:1

Universitatja Craiova - Getafe 1:1

Atalanta - Paphos 3:1

Brighton - Kauno Zalgiris 4:0

FC Copenhagen - Braga 3:0

Freiburg - Jablonec 3:2

Twente - Thun 1:0

Hearts - Nordsealand 1:1

St. Truiden - Iberia 1999 2:0

Bran - Lincoln Red Imps 2:1