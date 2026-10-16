All Conference League results today - October 15, 1st round:
Lugano - Red Star Belgrade 3:2
Hajduk Split - Ajax 2:1
Gent - AGF Aarhus 1:0
Egnatia - Midtjylland 1:1
KuPS - Trabzonspor 2:4
Mjalby - Inter Club d'Escaldes 2:0
Panathinaikos - Borac Banja Luka 2:1
CSKA - Monaco 1:2
Riga FC - Kairat 1:1
Universitatja Craiova - Getafe 1:1
Atalanta - Paphos 3:1
Brighton - Kauno Zalgiris 4:0
FC Copenhagen - Braga 3:0
Freiburg - Jablonec 3:2
Twente - Thun 1:0
Hearts - Nordsealand 1:1
St. Truiden - Iberia 1999 2:0
Bran - Lincoln Red Imps 2:1