The Bulgarian Cup continues with seven new matches today - schedule

Bulgarian Cup
1/16 finals:
Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2
October 17, Saturday, 12:00
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia *
October 17, Saturday, 15:00
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sofia
Akademik Svishtov - Slavia
Rilski Sportist - Dunav Ruse
Marek Dupnitsa - Cherno more *
Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik
October 17, Saturday, 18:00
Beroe Stara Zagora - Ludogorets *
18 October, Sunday, 12:00
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *
18 October, Sunday, 15:00
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Nessebar - CSKA *
18 October, Sunday, 18:00
Spartak Pleven - Levski *
19 October, Monday, 18:00
Dobrudzha Dobrich - Montana
19 October, Monday, 19:00
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *
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