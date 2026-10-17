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The Bulgarian Cup continues with seven new matches today - schedule

The Bulgarian Cup continues with seven new matches today - schedule

Two matches have already been played

Oct 17, 2026 08:22 47

The Bulgarian Cup continues with seven new matches today - schedule - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Bulgarian Cup
1/16 finals:

Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2

October 17, Saturday, 12:00
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia *

October 17, Saturday, 15:00
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sofia
Akademik Svishtov - Slavia
Rilski Sportist - Dunav Ruse
Marek Dupnitsa - Cherno more *
Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik

October 17, Saturday, 18:00
Beroe Stara Zagora - Ludogorets *

18 October, Sunday, 12:00
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *

18 October, Sunday, 15:00
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Nessebar - CSKA *

18 October, Sunday, 18:00
Spartak Pleven - Levski *

19 October, Monday, 18:00
Dobrudzha Dobrich - Montana

19 October, Monday, 19:00
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *

- matches with an asterisk * will be broadcast live on Diema Sport!