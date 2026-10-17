The Bulgarian Cup continues with seven new matches today - schedule

Bulgarian Cup

1/16 finals:

Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4

Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2

October 17, Saturday, 12:00

Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia *

October 17, Saturday, 15:00

Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sofia

Akademik Svishtov - Slavia

Rilski Sportist - Dunav Ruse

Marek Dupnitsa - Cherno more *

Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik

October 17, Saturday, 18:00

Beroe Stara Zagora - Ludogorets *



18 October, Sunday, 12:00

Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *

18 October, Sunday, 15:00

Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali

Fratria - Botev Vratsa

Nessebar - CSKA *

18 October, Sunday, 18:00

Spartak Pleven - Levski *



19 October, Monday, 18:00

Dobrudzha Dobrich - Montana

19 October, Monday, 19:00

Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *

- matches with an asterisk * will be broadcast live on Diema Sport!