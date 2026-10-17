Bulgarian Cup
1/16 finals:
Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia 1:2
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf 1:1 / 2:1 after overtime
Akademik Svishtov - Slavia 0:3
Rilski Sportist - Dunav Ruse 2:3
Marek Dupnitsa - Cherno more 0:3
Pirin Blagoevgrad - Hebar 1:4
Beroe Stara Zagora - Ludogorets 0:3
18 October, Sunday, 12:00
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *
18 October, Sunday, 15:00
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Nessebar - CSKA *
18 October, Sunday, 18:00
Spartak Pleven - Levski *
19 October, Monday, 18:00
Dobrudzha Dobrich - Montana
19 October, Monday, 19:00
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *
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