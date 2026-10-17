Bulgarian Cup

1/16 finals:

Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4

Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2

Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia 1:2

Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf 1:1 / 2:1 after overtime

Akademik Svishtov - Slavia 0:3

Rilski Sportist - Dunav Ruse 2:3

Marek Dupnitsa - Cherno more 0:3

Pirin Blagoevgrad - Hebar 1:4

Beroe Stara Zagora - Ludogorets 0:3



18 October, Sunday, 12:00

Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *

18 October, Sunday, 15:00

Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali

Fratria - Botev Vratsa

Nessebar - CSKA *

18 October, Sunday, 18:00

Spartak Pleven - Levski *



19 October, Monday, 18:00

Dobrudzha Dobrich - Montana

19 October, Monday, 19:00

Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *

- matches with an asterisk * will be broadcast live on Diema sports!