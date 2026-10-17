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Results of today's matches in the Bulgarian Cup tournament

Results of today's matches in the Bulgarian Cup tournament

Ludogorets eliminated Beroe Stara Zagora, Lokomotiv Gorna Oryahovitsa eliminated Septemvri Sofia

Oct 17, 2026 20:48 75

Results of today's matches in the Bulgarian Cup tournament - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Bulgarian Cup
1/16 finals:

Neftochimik Burgas - CSKA 1948 0:4
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia 1:2
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf 1:1 / 2:1 after overtime
Akademik Svishtov - Slavia 0:3
Rilski Sportist - Dunav Ruse 2:3
Marek Dupnitsa - Cherno more 0:3
Pirin Blagoevgrad - Hebar 1:4
Beroe Stara Zagora - Ludogorets 0:3

18 October, Sunday, 12:00
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *

18 October, Sunday, 15:00
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Nessebar - CSKA *

18 October, Sunday, 18:00
Spartak Pleven - Levski *

19 October, Monday, 18:00
Dobrudzha Dobrich - Montana

19 October, Monday, 19:00
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *

- matches with an asterisk * will be broadcast live on Diema sports!