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Sports on TV on Monday (October 19)

Sports on TV on Monday (October 19)

Here's what we can watch today

Oct 19, 2026 06:18 68

Sports on TV on Monday (October 19) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2

13.00 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1

15.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1

19.00 Eter – Spartak (Vn) Diema Sport

19.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2

19.30 Monza – Cagliari MAX Sport 3

21.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1

21.45 Parma – Torino MAX Sport 3

22.00 Getafe – Rayo Vallecano MAX Sport 4

22.00 Tottenham – Coventry Diema Sport 2

22.00 NBA, Detroit – Boston Diema Sport 3

02.00 NBA, New York – Philadelphia Diema Sport 3

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