Sports on TV on Monday (October 19)

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2
13.00 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1
15.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1
19.00 Eter – Spartak (Vn) Diema Sport
19.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2
19.30 Monza – Cagliari MAX Sport 3
21.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1
21.45 Parma – Torino MAX Sport 3
22.00 Getafe – Rayo Vallecano MAX Sport 4
22.00 Tottenham – Coventry Diema Sport 2
22.00 NBA, Detroit – Boston Diema Sport 3
02.00 NBA, New York – Philadelphia Diema Sport 3
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