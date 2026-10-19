All results from the 1/16 finals of the Bulgarian Cup

Bulgarian Cup
1/16 finals:
Neftohimik Burgas - CSKA 1948 0:4
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv 0:2
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia 1:2
Akademik Svishtov - Slavia 0:3
Rilski Sportist - Dunav Ruse 2:3
Marek Dupnitsa - Cherno More 0:3
Pirin Blagoevgrad - Hebar 1:4
Beroe Stara Zagora - Ludogorets 0:3
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv 0:4
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali 1:2
Fratria - Botev Vratsa 1:2
Nessebar - CSKA 0:2
Spartak Pleven - Levski 0:2
Dobrudzha Dobrich - Montana 2:1
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna 2:4
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sf 1:1 / 2:1 after overtime