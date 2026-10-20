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Sports on TV on Tuesday (October 20)

Sports on TV on Tuesday (October 20)

Here's what we can watch today

Oct 20, 2026 06:22 46

Sports on TV on Tuesday (October 20) - 1
Maria Atanasova Maria Atanasova Author at Fakti.bg

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2

12.30 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1

15.00 PSG – Barcelona (youth) MAX Sport 3

15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2

15.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1

19.00 Basketball, Balkan – Lietkabelis MAX One

19.45 Sabah – Borussia (Dortmund) MAX Sport 3

19.45 Fenerbahce – Slavia MAX Sport 4

21.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1

22.00 Stuttgart – Atletico MAX Sport 1

22.00 Manchester City – AEK MAX Sport 2

22.00 PSG – Barcelona MAX Sport 3

22.00 Liverpool – Villarreal MAX Sport 4

22.00 Roma – Slovan MAX One

22.00 Gillingham – Port Vale Diema Sport 2

03.00 NHL, Dallas – Boston MAX Sport 2

03.30 Vasco da Gama – Boca Juniors MAX Sport 4

04.30 NBA, San Antonio – Oklahoma City Diema Sport 2