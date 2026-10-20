Sports on TV on Tuesday (October 20)

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2
12.30 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1
15.00 PSG – Barcelona (youth) MAX Sport 3
15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2
15.00 Snooker: Northern Ireland Open, first round Eurosport 1
19.00 Basketball, Balkan – Lietkabelis MAX One
19.45 Sabah – Borussia (Dortmund) MAX Sport 3
19.45 Fenerbahce – Slavia MAX Sport 4
21.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1
22.00 Stuttgart – Atletico MAX Sport 1
22.00 Manchester City – AEK MAX Sport 2
22.00 PSG – Barcelona MAX Sport 3
22.00 Liverpool – Villarreal MAX Sport 4
22.00 Roma – Slovan MAX One
22.00 Gillingham – Port Vale Diema Sport 2
03.00 NHL, Dallas – Boston MAX Sport 2
03.30 Vasco da Gama – Boca Juniors MAX Sport 4
04.30 NBA, San Antonio – Oklahoma City Diema Sport 2