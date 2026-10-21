Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Wednesday (October 21)

Sports on TV on Wednesday (October 21)

Here's what we can watch today

Oct 21, 2026 06:23 69

Sports on TV on Wednesday (October 21) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2

12.30 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1

15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 3

15.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1

18.30 Black Sea – Lokomotiv (PD) Diema Sport

18.30 Volleyball, Bogdanka – Gdansk MAX Sport 4

19.00 Basketball, Apoel (TA) – Bologna MAX Sport 2

19.45 Como – Manchester United BTV Action

19.45 Lille – Galatasaray Ring

20.00 Volleyball, Herceg – Maritsa MAX One

20.30 Basketball, Bourg en Bresse – Trento MAX Sport 3

21.00 Levante – Athletic MAX Sport 4

21.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1

22.00 Bayern – Arsenal BTV Action

22.00 Real – Leipzig Ring

22.00 Reading – Leighton Diema Sport 2

01.00 Montevideo – Atletico Mineiro MAX Sport 4

02.30 NHL, Ottawa – Florida MAX Sport 2

02.30 NBA, Miami – Minnesota Diema Sport 3

03.30 Palmeiras – Fluminense MAX Sport 4