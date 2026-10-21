Sports on TV on Wednesday (October 21)

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2
12.30 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1
15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 3
15.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1
18.30 Black Sea – Lokomotiv (PD) Diema Sport
18.30 Volleyball, Bogdanka – Gdansk MAX Sport 4
19.00 Basketball, Apoel (TA) – Bologna MAX Sport 2
19.45 Como – Manchester United BTV Action
19.45 Lille – Galatasaray Ring
20.00 Volleyball, Herceg – Maritsa MAX One
20.30 Basketball, Bourg en Bresse – Trento MAX Sport 3
21.00 Levante – Athletic MAX Sport 4
21.00 Snooker: Northern Ireland Open, second round Eurosport 1
22.00 Bayern – Arsenal BTV Action
22.00 Real – Leipzig Ring
22.00 Reading – Leighton Diema Sport 2
01.00 Montevideo – Atletico Mineiro MAX Sport 4
02.30 NHL, Ottawa – Florida MAX Sport 2
02.30 NBA, Miami – Minnesota Diema Sport 3
03.30 Palmeiras – Fluminense MAX Sport 4