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Sports on TV on Thursday (October 22)

Sports on TV on Thursday (October 22)

Here's what you can watch on TV today

Oct 22, 2026 07:24 64

Sports on TV on Thursday (October 22) - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

09:30 Tennis: tournament in Almaty - MAX Sport 2

13:30 Tennis: tournament in Brussels - MAX Sport 1

15:00 Tennis: tournament in Lyon - MAX Sport 4

15:00 Snooker: Northern Ireland Open - Eurosport 1

17:30 Football: Kairat – Panathinaikos - MAX Sport 3

18:45 Volleyball: Deya – Neftohimik - MAX One

19:45 Football: Juventus – Rennes - MAX Sport 4

19:45 Football: Nordsjaelland – CSKA - bTV Action

19:45 Football: Red Star - Copenhagen - MAX Sport 2

19:45 Football: Lech – Sunderland - Ring TV

20:00 Golf: PGA Tour, Bermuda Championship - Eurosport 2

21:00 Snooker: Northern Ireland Open - Eurosport 1

21:05 Basketball: Anadolu Efes – Besiktas - MAX Sport 1

21:45 Basketball: Partizan - Red Star - MAX Sport 2

22:00 Football: Viktoria Plzen – Levski - MAX Sport 3

22:00 Football: Bournemouth – Milan - bTV Action

22:00 Football: Ajax – Atalanta - Ring tv

22:00 Football: Besiktas – Crystal Palace - MAX Sport 4

02:35 Moto GP: first practice for the Australian GP - MAX Sport 2