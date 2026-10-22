Sports on TV on Thursday (October 22)

09:30 Tennis: tournament in Almaty - MAX Sport 2
13:30 Tennis: tournament in Brussels - MAX Sport 1
15:00 Tennis: tournament in Lyon - MAX Sport 4
15:00 Snooker: Northern Ireland Open - Eurosport 1
17:30 Football: Kairat – Panathinaikos - MAX Sport 3
18:45 Volleyball: Deya – Neftohimik - MAX One
19:45 Football: Juventus – Rennes - MAX Sport 4
19:45 Football: Nordsjaelland – CSKA - bTV Action
19:45 Football: Red Star - Copenhagen - MAX Sport 2
19:45 Football: Lech – Sunderland - Ring TV
20:00 Golf: PGA Tour, Bermuda Championship - Eurosport 2
21:00 Snooker: Northern Ireland Open - Eurosport 1
21:05 Basketball: Anadolu Efes – Besiktas - MAX Sport 1
21:45 Basketball: Partizan - Red Star - MAX Sport 2
22:00 Football: Viktoria Plzen – Levski - MAX Sport 3
22:00 Football: Bournemouth – Milan - bTV Action
22:00 Football: Ajax – Atalanta - Ring tv
22:00 Football: Besiktas – Crystal Palace - MAX Sport 4
02:35 Moto GP: first practice for the Australian GP - MAX Sport 2