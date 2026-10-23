Sports on TV on Friday (October 23)

06.00 Golf, European Tour MAX Sport 1
06.50 Moto GP, Australian Grand Prix training MAX Sport 2
09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2
15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2
15.00 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1
15.00 Snooker: Northern Ireland Open, quarter-finals Eurosport 1
16.00 Vihren – Marek Diema Sport
18.30 Al Faisali – Al Nasser MAX Sport 3
19.00 CSKA 1948 – Botev (Pd) Diema Sport
19.30 Bochum – Wolfsburg Diema Sport 2
19.30 Darmstadt – St. Pauli Nova Sport
19.30 Volleyball, Lokomotiv Avia – Montana MAX One
20.20 Golf: PGA Tour, Bermuda Championship, second day
20.30 Formula 1, first practice for the US Grand Prix Diema Sport 3
21.00 Snooker: Northern Ireland Open, quarter-final Eurosport 1
21.30 Stuttgart – Borussia (M) Nova Sport
21.15 Basketball, Olympiacos – Fenerbahce MAX Sport 2
21.45 Turin – Monza MAX Sport 3
21.45 Brest – Nice Diema Sport 3
22.00 Alaves – Malaga MAX Sport 4
22.00 Ipswich – Nottingham Diema Sport 2
22.00 Bolton – Middlesbrough Diema Sport
02.00 Moto GP, second practice for the Australian Grand Prix MAX Sport 2
04.00 NHL, Colorado – Tampa Bay MAX Sport 3