Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Friday (October 23)

Sports on TV on Friday (October 23)

Here's what we can watch today

Oct 23, 2026 06:29 39

Sports on TV on Friday (October 23) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

06.00 Golf, European Tour MAX Sport 1

06.50 Moto GP, Australian Grand Prix training MAX Sport 2

09.30 Tennis, tournament in Almaty MAX Sport 2

15.00 Tennis, tournament in Lyon MAX Sport 2

15.00 Tennis, tournament in Brussels MAX Sport 1

15.00 Snooker: Northern Ireland Open, quarter-finals Eurosport 1

16.00 Vihren – Marek Diema Sport

18.30 Al Faisali – Al Nasser MAX Sport 3

19.00 CSKA 1948 – Botev (Pd) Diema Sport

19.30 Bochum – Wolfsburg Diema Sport 2

19.30 Darmstadt – St. Pauli Nova Sport

19.30 Volleyball, Lokomotiv Avia – Montana MAX One

20.20 Golf: PGA Tour, Bermuda Championship, second day

20.30 Formula 1, first practice for the US Grand Prix Diema Sport 3

21.00 Snooker: Northern Ireland Open, quarter-final Eurosport 1

21.30 Stuttgart – Borussia (M) Nova Sport

21.15 Basketball, Olympiacos – Fenerbahce MAX Sport 2

21.45 Turin – Monza MAX Sport 3

21.45 Brest – Nice Diema Sport 3

22.00 Alaves – Malaga MAX Sport 4

22.00 Ipswich – Nottingham Diema Sport 2

22.00 Bolton – Middlesbrough Diema Sport

02.00 Moto GP, second practice for the Australian Grand Prix MAX Sport 2

04.00 NHL, Colorado – Tampa Bay MAX Sport 3