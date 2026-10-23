The referees for the derby between CSKA and Ludogorets are clear

The referee for the derby of the 12th round of the efbet League between CSKA and Ludogorets on Monday is clear. The match has been entrusted to Mariyan Grebencharski. VAR is Nikola Popov, and AVAR - Antonio Antov.
Gero Piskov has been sent to Kardzhali for Arda - Levski. VAR is Volen Chinkov, and AVAR is Petar Nikolov.
REFERENCE APPOINTMENTS, efbet League, Round 12
October 26, 2026, Monday, 5:00 PM.
LOKOMOTIV PLOVDIV - SLAVIA
GS: Martin Zhivkov Velikov AS1: Hristo Plamenov Hadzhiyski AS2: Krasimir Atanasov Atanasov
4TH: Kristian Mladenov Todorov VAR: Dimitar Dimitrov Dimitrov AVAR: Hristiana Krasimirova Guteva
SN: Tsvetan Georgiev Georgiev
October 26, 2026, Monday, 7:30 PM h.
CSKA - LUDOGORETS
GS: Mariyan Georgiev Grebencharski AS1: Georgi Yordanov Doinov AS2: Todor Vassilev Vukov
4th: Lyubomir Nikolaev Vushovski VAR: Nikola Antonov Popov AVAR: Antonio Todorov Antov
SN: Ivan Zahariev Valchev
October 27, 2026, Tuesday, 17:00 h.
BLACK SEA - SEPTEMBER SOFIA
GS: Georgi Petrov Stoyanov AS1: Ivan Stoyanov Kopchev AS2: Martin Todorov Machev
4th: Michael Petkov Pavlov VAR: Stanimir Lozanov Trenchev AVAR: Georgi Georgiev Novachev
SN: Georgi Genov Narlev
October 27, 2026, Tuesday, 7:30 PM.
ARDA - LEVSKI
GS: Gero Georgiev Piskov AS1: Georgi Plamenov Todorov AS2: Stanimir Emilov Trifonov
4th: Georgi Georgiev Spasov VAR: Volen Valentinov Chinkov AVAR: Petar Milkov Nikolov
SN: Anton Simeonov Genov