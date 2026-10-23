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The referees for the derby between CSKA and Ludogorets are clear

The referees for the derby between CSKA and Ludogorets are clear

Gero Piskov has been sent to Kardzhali for Arda - Levski. VAR is Volen Chinkov, and AVAR - Petar Nikolov

Oct 23, 2026 13:01 52

The referees for the derby between CSKA and Ludogorets are clear - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

The referee for the derby of the 12th round of the efbet League between CSKA and Ludogorets on Monday is clear. The match has been entrusted to Mariyan Grebencharski. VAR is Nikola Popov, and AVAR - Antonio Antov.

Gero Piskov has been sent to Kardzhali for Arda - Levski. VAR is Volen Chinkov, and AVAR is Petar Nikolov.

REFERENCE APPOINTMENTS, efbet League, Round 12

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