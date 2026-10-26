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Sports on TV on Monday (October 26)

Sports on TV on Monday (October 26)

Here's what we can watch today

Oct 26, 2026 06:19 37

Sports on TV on Monday (October 26) - 1
Ivajlo Borisov Ivajlo Borisov Author at Fakti.bg

Max Sport 3

01:00 NHL: "Winnipeg Jets" - "Montreal Canadiens"
14:30 Tennis (men): ATP 500, Basel, Valentin Vachero - Mariano Navone
16:30 Tennis (men): ATP 500, Basel, Holger Rune - Kenten Alice

Max Sport 4

03:00 Football: MLS, "Los Angeles" - "Los Angeles Galaxy"
22:00 Football: La Liga, "Sevilla" - "Osasuna"

Max Sport 2

04:00 NHL: "Vancouver Canucks" - "Minnesota Wild"

Max Sport 1

14:30 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Matteo Berrettini - Thomas Echeverri
16:30 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Tomas Machac - Alex de Minor
21:00 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Luca van Asche - Lerner Thien

BNT 3

15:00 Wrestling: World Championship in Astana, cl. style, finals

Nova Sport

15:45 Football: Elite Champions League of Asia, "Neftchi" - "Al Ittihad"
18:00 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Ahli" - "Al Gharafa"
20:15 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Qadisiyyah" - "Al Sadd"

Diema Sport

17:00 Football: First League, "Lokomotiv" (Plovdiv) - "Slavia"
19:30 Football: First League, CSKA - "Ludogorets"
22:00 Football: England, League 2, "Walsall" - "Salford"

Diema Sport 3

20:15 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Nasser" - "Al Wasl"

Diema Sport 2

21:30 Football: Ligue 1, "Paris Saint-Germain" - "Olympique" (Lyon)

bTV Action

22:00 Football: "Ballon d'Or" 2026 award ceremony.