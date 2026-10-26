Sports on TV on Monday (October 26)

Max Sport 3
01:00 NHL: "Winnipeg Jets" - "Montreal Canadiens"
14:30 Tennis (men): ATP 500, Basel, Valentin Vachero - Mariano Navone
16:30 Tennis (men): ATP 500, Basel, Holger Rune - Kenten Alice
Max Sport 4
03:00 Football: MLS, "Los Angeles" - "Los Angeles Galaxy"
22:00 Football: La Liga, "Sevilla" - "Osasuna"
Max Sport 2
04:00 NHL: "Vancouver Canucks" - "Minnesota Wild"
Max Sport 1
14:30 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Matteo Berrettini - Thomas Echeverri
16:30 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Tomas Machac - Alex de Minor
21:00 Tennis (men): ATP 500, Vienna, Luca van Asche - Lerner Thien
BNT 3
15:00 Wrestling: World Championship in Astana, cl. style, finals
Nova Sport
15:45 Football: Elite Champions League of Asia, "Neftchi" - "Al Ittihad"
18:00 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Ahli" - "Al Gharafa"
20:15 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Qadisiyyah" - "Al Sadd"
Diema Sport
17:00 Football: First League, "Lokomotiv" (Plovdiv) - "Slavia"
19:30 Football: First League, CSKA - "Ludogorets"
22:00 Football: England, League 2, "Walsall" - "Salford"
Diema Sport 3
20:15 Football: Elite Champions League of Asia, "Al Nasser" - "Al Wasl"
Diema Sport 2
21:30 Football: Ligue 1, "Paris Saint-Germain" - "Olympique" (Lyon)
bTV Action
22:00 Football: "Ballon d'Or" 2026 award ceremony.