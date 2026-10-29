Sports on TV on Thursday (October 29)

09.45 Adelaide – Lion City Nova Sports
12.00 Gangwon – Kuchang Nova Sports
13.00 Golf, European Tour MAX Sports 2
13.00 Weightlifting Ring
14.15 Shanghai Shenhua – Machida Nova Sport
14.30 Tennis, tournament in Vienna MAX Sport 1
15.00 Wrestling, World Championship BNT 3
15.00 Curling: European Championship in Ostrava, Germany - Scotland, men, group stage Eurosport 1
18.00 Yantra – Heber Diema Sport
19.30 Frosinone – Lecce MAX Sport 3
21.00 Tennis, tournament in Vienna MAX Sport 1
21.45 Fiorentina – Atalanta MAX Sport 3
21.45 Everton – Newcastle Diema Sport 2
21.45 Basketball, Real – Fenerbahce MAX Sport 2
22.00 22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open, Day 1 Eurosport 2
04.00 NHL, San Jose – Vancouver MAX Sport 2