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Sports on TV on Thursday (October 29)

Sports on TV on Thursday (October 29)

Here's what we can watch today

Oct 29, 2026 07:20 67

Sports on TV on Thursday (October 29) - 1
Joan Patashev Joan Patashev Кореспондент на ФАКТИ в Италия

09.45 Adelaide – Lion City Nova Sports

12.00 Gangwon – Kuchang Nova Sports

13.00 Golf, European Tour MAX Sports 2

13.00 Weightlifting Ring

14.15 Shanghai Shenhua – Machida Nova Sport

14.30 Tennis, tournament in Vienna MAX Sport 1

15.00 Wrestling, World Championship BNT 3

15.00 Curling: European Championship in Ostrava, Germany - Scotland, men, group stage Eurosport 1

18.00 Yantra – Heber Diema Sport

19.30 Frosinone – Lecce MAX Sport 3

21.00 Tennis, tournament in Vienna MAX Sport 1

21.45 Fiorentina – Atalanta MAX Sport 3

21.45 Everton – Newcastle Diema Sport 2

21.45 Basketball, Real – Fenerbahce MAX Sport 2

22.00 22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open, Day 1 Eurosport 2

04.00 NHL, San Jose – Vancouver MAX Sport 2