12.30 Tennis: ATP finals - MAX Sport 1
18.15 Basketball: Czech Republic – Bulgaria, women - bTV Action
18.30 Volleyball: CEV Challenge Cup, CSKA – Epicenter - MAX Sport 3
19.00 Basketball: Balkan Botevgrad – Ulm - MAX Sport 2
19.00 Tennis: ATP finals - MAX Sport 1
19.00 Basketball: Maccabi Tel Aviv – Olympiacos - MAX One
21.30 Tennis: ATP finals - MAX Sport 1
21.30 Basketball: Barcelona – Paris - MAX Sport 4
21.45 Football: Hungary – Northern Ireland - Diema Sport
21.45 Football: Denmark – Norway - Diema Sport 2
21.45 Football: Wales – Portugal - Diema Sport 3
21.45 Football: Poland – Sweden - Nova Sport
21.45 Basketball: Partizan – Valencia - MAX Sport 3
22.00 Basketball: Bologna – Panathinaikos - MAX Sport 2
02.00 Ice hockey: NHL, Edmonton – Florida - MAX Sport 2
03.00 Basketball: NBA, San Antonio – Detroit - Diema Sport 3