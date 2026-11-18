12:30 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
15:00 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
18:30 Volleyball: CEV Challenge Cup, Epicentr Podolyany – CSKA - MAX Sport 3
19:00 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
19:00 Basketball: EuroLeague, Beşiktaş – Real Madrid - MAX Sport 2
20:45 Basketball: EuroCup, Bourg-en-Bresse – Napoli - MAX Sport 3
21:30 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
21:30 Volleyball: Tauron Liga, Stilon – Bogdanka Lublin - MAX Sport 2
02:00 Basketball: NBA, Miami Heat – Milwaukee Bucks - Diema Sport 3
04:00 Ice hockey: NHL, Utah Mammoth – Colorado Avalanche - MAX Sport 2