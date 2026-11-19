12.30 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
18.30 Volleyball: CSKA – Maritsa, women - BNT 3
19.00 Football: Al Nassr – Al Qadsiah - MAX Sport 4
19.00 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
19.00 Golf: PGA Tour, RSM Classic - Eurosport 2
19.30 Basketball: Maccabi Tel Aviv – Dubai - MAX Sport 3
20.00 Basketball: Žalgiris – Panathinaikos - MAX Sport 2
21.30 Tennis: ATP Finals - MAX Sport 1
21.30 Basketball: Olimpia Milano – Fenerbahçe - MAX Sport 4
21.45 Basketball: Paris – Hapoel Tel Aviv - MAX Sport 3
02.30 Formula 1: first practice for the Las Vegas Grand Prix - Diema Sport 3