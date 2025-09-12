Новини
Домашен арест за две от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе (ОБНОВЕНА)

Домашен арест за две от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе (ОБНОВЕНА)

12 Септември, 2025 15:29 2 039 42

  • домашен арест-
  • момче-
  • побой-
  • мвр-шеф-
  • русе

Става дума за Жулиен Кязимов и Кирил Гочев.

Домашен арест за две от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязимов и Кирил Гочев. Двамата ще бъдат с електронни гривни. 18-годишните русенци са от задържаните за побоя над директора на полицията в града, съобщават от Нова телевизия.

В момента се гледа жалбата срещу постоянния арест на третия младеж от инцидента - Виктор Иванов.

Мерките на четиримата обвиняеми - 18-годишният Жулиен Кязимов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години- се проточват и се гледат една по една поради факта, че прокуратурата представи нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

Защитата на младежите настоява те да бъдат освободени под домашен арест.

„Считам, че едни млади хора не би следвало да бъдат в ареста за толкова дълго време. Те са написали и са признали по-голямата част от обстоятелствата. Станало е недоразумение и твърде късно са разбрали, че това е главният комисар”, посочи адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев.

.


Велико Търново / България
  • 1 Намерили

    22 9 Отговор
    съд къде да им гледат делото ? Дали в Русе или Велико Търново - същата работа ! А Бою де се покри ?

    Коментиран от #27

    15:32 12.09.2025

  • 2 гологлави

    14 15 Отговор
    черни анцузи.отврат.Тея с голите плужешки тикви профилактично се пипонират да не ги хващат паразити в затвора.

    Коментиран от #31

    15:33 12.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    15 5 Отговор
    При домашен арест не може да ходи на училище.

    15:35 12.09.2025

  • 4 Сталин

    35 16 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    15:36 12.09.2025

  • 5 Сталин

    27 10 Отговор
    Време е да бъдат пребити съдии и прокурори,тези са най гнусните корумпирани негодници,децата трябва да бъдат освободени ,ако са били виновни защо не са арестувани на място ,а после пияното ченге е падал и се е наранил и тези негодници сега обвиняват децата

    Коментиран от #9, #17, #22, #38

    15:36 12.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    28 12 Отговор
    Това момченце с ръце като клечки може ли да нанесе сериозен удар на 100 килограмов полицай?

    15:39 12.09.2025

  • 7 Извод

    24 10 Отговор
    Няма никаква полза че на МВР им увеличиха заплатите . срам за МВР . Уволнения от министър , началник и всички който са се опитали да манипулират истината.
    Представители си че ако не беше излезнал публично този видимо клип тези момчетата щяха да лежат в затвора заради лъжата на полицаии от МВР заради един ПИЯН полицейски началник който е решил да изпълнява полицейските си задължения в пияно състояние с превишаване и полицейските си права и злоупотреба с тях.

    Коментиран от #10, #13

    15:43 12.09.2025

  • 8 Фейк на часа

    15 13 Отговор
    Нали "нищо лошо" не били направили момчетата, а просто отвърнали защото били провокирани. Аз пък прозовавам всеки, който срещне политик от ПП-ДБ да им направи "същото нищо" като тези момчета, като се започне от болния Методи Лалов. Да не говорим за вечно пияния Манол Пейков. Ако ще поощряват "правенето на нищо лошо", нека да ги сполети същото.

    15:43 12.09.2025

  • 9 Аман

    15 18 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Все някой не е разбрал.Повдигнато е обвинение,чак когато се е влошило състоянието на полицая.Аз лично,се стресирах от злобата с която тези младежи ритаха падналия на земята човек.Трябва да има назидание,иначе одобрението на агресията,само влошава нещата.

    15:44 12.09.2025

  • 10 Нищо не ти се разбира

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Ти си неграмотно, бе момче. Кой ти даде димплома?

    Коментиран от #34

    15:45 12.09.2025

  • 11 Срам за мвр

    18 6 Отговор
    Срам за МВР .
    Срам за големите заплати срещу който се подписват.

    Коментиран от #23

    15:46 12.09.2025

  • 12 Голям

    17 7 Отговор
    грях се пише на състава , оставил децата в ареста , и тежка карма ще тегне и на поколенията дълго време . И всичко заради един алкохолик и мутромилиционер , под Боюв чадър и негов избор да директорства в Русе . С любезното съдействие на СИК .

    Коментиран от #16

    15:47 12.09.2025

  • 13 Виж сега

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Няма да има оставка на МВР шеф,само защото не е от ППДБ.Те говорят пълни глупости и разчитат,че една лъжа повторена сто пъти,ще стане истина.Факт е,че тези момчета са ритуали човека почти до смърт.Самозабравили се млади хора.След 2020 г,някои решиха,че им е позволено да правят каквото си искат и последствия няма да има.Егати промяната! Не ми харесва

    15:52 12.09.2025

  • 14 Да,бе

    10 2 Отговор
    И кВо правим сега,всички шефове ще трябва да ходят с охрана в Русе,особено нощем и пияни...Най-несправедлив е търновският съд Начи...

    15:55 12.09.2025

  • 15 харвар

    6 14 Отговор
    драги ми съдии прокурори и адвокати пускаите ги а сега ги пратете на спа център затова сме на това дередже още ще се ваикате но след година две ще бъде много мнжго късно

    15:55 12.09.2025

  • 16 Каква карма

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Страх нямаш ли?Или мислиш,че си застрахован?Ако теб, или твой близък ритат до пукане на ребро и разкъсване на бъбрек,каква песен ще пееш? За жълти стотинки и родната си майка ще прокълнати.

    15:56 12.09.2025

  • 17 Време е аз теб лично

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    да те намеря и да ти причиня същото като тези престъпници. Корумпираните съдии, прокурори и полицаи мястото им е в затвора за корупция, а раздаване на юмручно право няма никой. Такива елементарни хора като теб ще доведат държавата до анархия като в САЩ, където оня чернокожия закла украинското момиче защото се чуства неприкосновен. Спрете да пишете абсурди!

    Коментиран от #18

    15:58 12.09.2025

  • 18 абе

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Време е аз теб лично":

    къде тръгна да сравняваш американските полицаи с българските бе льольо

    Коментиран от #19, #24

    16:06 12.09.2025

  • 19 Млък бе

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "абе":

    Искаш да отидеш в реанимацията? Или в гробищата? Аз уча задочно и нищо няма да ми направят защото съм пълен отличник.

    16:09 12.09.2025

  • 20 Само болни хора

    9 10 Отговор
    може да защитават някакви престъпници, които тормозят града през нощта. На мястото на полицая можеше да бъде всеки един от вас. Вие нямате акъл за 5 стотинки, затова България е най-бедната държава в ЕВропа. Един случай са младите рецидивисти, които трябва да влезнат в затвора, коренно различно е корупцията, в която обвинявате полицая.

    16:13 12.09.2025

  • 21 Русенец

    8 9 Отговор
    Целият ми съзнателен живот е бил в Русе. Аз с полицаи никога не съм имал никакви допирни точки, но всяка нощ се правят гонки и дрифтове по булевардите на града. Ако на това му казвате нормално, то вие имате нужда от психиатър.

    16:18 12.09.2025

  • 22 Съдия

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ела и ме пребий. Къде да те чакам?

    Коментиран от #35, #37

    16:23 12.09.2025

  • 23 Срам за теб,

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Срам за мвр":

    че на знаеш българския правопис.

    16:29 12.09.2025

  • 24 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "абе":

    Наско и Данчо са пример за слабоумие,въпреки че по-младия е кадър на Симеоново и казаха бил много умен.Доказателство не само за тяхното ниво но и онова на съслужителите им

    16:43 12.09.2025

  • 25 Цвете

    3 3 Отговор
    ВСИЧКИ СА НЕВИННИ. ВИЕ ЗАЩИТАВАТЕ ЕДИН ПИЯНИЦА. КЪДЕ СА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ,СЛЕД КАТО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ, ЧЕ Е, И ТОЙ СИГУРНО НЕЗНАЕ КЪДЕ СЕ НАМИРА????

    Коментиран от #29

    16:47 12.09.2025

  • 26 Цвете

    3 1 Отговор
    ВСИЧКИ СА НЕВИННИ. ВИЕ ЗАЩИТАВАТЕ ЕДИН ПИЯНИЦА. КЪДЕ СА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ,СЛЕД КАТО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ, ЧЕ Е, И ТОЙ СИГУРНО НЕЗНАЕ КЪДЕ СЕ НАМИРА????

    16:49 12.09.2025

  • 27 Боко Престъпникът

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Намерили":

    Битов инцидент...

    16:52 12.09.2025

  • 28 Тити

    4 3 Отговор
    Да ги пратят в някой изправителен лагер и да бачкат по 12 часа щом имат такава енергия.

    16:52 12.09.2025

  • 29 И какво

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    ако е бил пиян? Сам ли се е пребил? Тук престъплението е умишлено причиняване на тежка телесна повреда и хулиганство, а не употреба на алкохол. Употребата на алкохол не е престъпление,

    16:53 12.09.2025

  • 30 Да му дадат

    2 0 Отговор
    и медал сега.

    17:04 12.09.2025

  • 31 Ганью балкански

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "гологлави":

    Българите обличат анцузите даже и по официални случаи. Така се познаваме и в чужбина ако видиш някой да се разхожда по магазин, мол или по ресторанти по анцузи значи идва от Фитнеса.

    17:08 12.09.2025

  • 32 Разни професионално безработни

    3 2 Отговор
    бълват лъжи и обиди в коментарите за всяка статия.
    Пишат абсолютни небивалици само защото са анонимни.
    Ако направят коментарите с регистрация един няма да се обади.
    Кого мислите, че лъжете?
    Има пострадал полицай и четирима без наранявания.
    Вие сте същите нарушители на закона като тях.

    17:08 12.09.2025

  • 33 Хмм

    1 0 Отговор
    а непълнолетният не трябва ли да продължи образованието си, Жулиен и бъдещ полицейски кадър, ще учи "Борба с престъпността", евентуално от пеевското ДПС

    17:09 12.09.2025

  • 34 Кит

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо не ти се разбира":

    Споко, човекът не е точно неграмотен.
    А недолекуван.

    17:10 12.09.2025

  • 35 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Съдия":

    искате среща, за да му спрете колата и да му зашлевите един шамар?

    Коментиран от #39

    17:12 12.09.2025

  • 36 Явно

    3 1 Отговор
    Форумците явно не са видели снимките на четирите" деца "биячи изпечени от всякъде !!!! Пуснете им снимките, факти, эа да млъкнат и да престанат да эащитават престъпнци, эащото вече не се издържа

    Коментиран от #42

    17:14 12.09.2025

  • 37 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Съдия":

    Там, до дървото.
    Но да знаеш, човекът не се казва Сталин.
    Годо е!

    Коментиран от #40

    17:16 12.09.2025

  • 38 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Здравей, асоциални юнако!
    Я разкажи колко полицаи, прокурори и съдии си пребил в славната си кариера на страхливец?

    17:21 12.09.2025

  • 39 Съдия

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Измисляш си. Казах му да дойде и да ме пребие, нали това иска.

    17:24 12.09.2025

  • 40 Съдия

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кит":

    Ахаа, значи да бъда в очакване на Годо? Или по нашему на Михаля? Разбрах.

    17:26 12.09.2025

  • 41 Мдаа

    1 1 Отговор
    Чакаме ареста на двете мутроченгета.

    17:35 12.09.2025

  • 42 Не е баш така

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Явно":

    Има процент наивници тук, има няколко коментара от семействата на рецидивистите (точно това са коментарите с многото правописни грешки), но главната работа се върши от поръчковите писачи на Мирчев, Бг Елфи и подобни свързани на хранилка към НПО-та на ПП-ДБ. Аз не защитавам полицая, но в никакъв случай не искам да се тръгне по пътя на анархията и тези рецидивисти трябва да получат сериозни присъди.

    17:38 12.09.2025