Домашен арест за две от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе (ОБНОВЕНА)

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязимов и Кирил Гочев. Двамата ще бъдат с електронни гривни. 18-годишните русенци са от задържаните за побоя над директора на полицията в града, съобщават от Нова телевизия.

В момента се гледа жалбата срещу постоянния арест на третия младеж от инцидента - Виктор Иванов.

Мерките на четиримата обвиняеми - 18-годишният Жулиен Кязимов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години- се проточват и се гледат една по една поради факта, че прокуратурата представи нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

Защитата на младежите настоява те да бъдат освободени под домашен арест.

„Считам, че едни млади хора не би следвало да бъдат в ареста за толкова дълго време. Те са написали и са признали по-голямата част от обстоятелствата. Станало е недоразумение и твърде късно са разбрали, че това е главният комисар”, посочи адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев.

.