9 октомври 1940 г.: Роден е Джон Ленън

Като почти всяка начало и неговото е трудно. Джон Ленън се ражда по време на войната, през 1940 година в Ливърпул, а родителите му - Джулия и Алфред Ленън - скоро се разделят. Бащата, който работи като моряк, иска да вземе малкия Джон със себе си в Нова Зеландия. Но детето решава да остане при майка си, предава БГНЕС.

Джулия има голямо влияние върху живота на Джон - тя събужда интереса му към музиката на Фатс Домино и Елвис Пресли, научава го да свири на банджо. Само че отношенията помежду им са обтегнати и в крайна сметка Джон отрасва при леля си Мими Смит. Контактът с баща му е прекъснат, а майка му умира при автомобилна катастрофа през 1958 година.

Раждането на "Бийтълс"

Джон Ленън е на 15 години, когато основава първата си група - "Куоримен". Именно тя поставя началото на най-успешната рок група в света: "Бийтълс". В състава ѝ влизат Пол Маккартни, Джордж Харисън, басистът Стюарт Сътклиф и барабанистът Пийт Бест. След турне в Германия Сътклиф напуска групата - в Хамбург той се влюбва в германската фотографка Астрид Кирхер и решава да остане там. А Ринго Стар заема по-късно мястото на Пийт Бест.

Възходът на "Бийтълс" е главозамайващ. През 1960 година групата е все още никому неизвестна, но само три години по-късно вече е на върха. През 1964 година "Бийтълс" правят турне в САЩ, което има огромен успех. Участието на ливърпулската четворка в "Шоуто на Ед Съливан" е гледано от близо 40% от американците.

"Бийтълс" се превръщат в един от символите на 1960-те години, които преминават именно под знака на тяхната музика, начина им на поведение и стил на обличане. Легендарни са албумите им "А Hаrd Day's Night" (1964), "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), "Abbey Road" (1969). За осем години групата издава общо 12 албума. В музикалната история няма друга група, която да е продала толкова много албуми.

Въпреки огромния успех, напрежението и неразбирателствата в групата се засилват. Все по-ясно се открояват индивидуалните вкусове и стилове на четиримата музиканти, а масовата истерия сред феновете потиска дотолкова членовете на групата, че в средата на 1960-те години те престават да изнасят концерти на живо. Пол Маккартни и Джон Ленън се изявяват все повече като конкуренти, а любовната връзка на Ленън с японската авангардистка Йоко Оно ускорява допълнително разрива. През 1970-та, година след записа на албума "Let It Be", групата се разпада.

След "Бийтълс"

След разпадането на "Бийтълс" Ленън започва успешна солова кариера, а песните му придобиват силно социален и политически тон. През 1971 година излиза знаменитото му парче "Imagine".

През 1975 година Ленън прекратява временно музикалната си кариера, за да се посвети на семейството си. Подновява я през 1980 година със сингъла "Just Like) Starting Over", който е част от албума "Double Fantasy", записан малко преди смъртта на Ленън и излязъл четири години по-късно.

Краят

На 8 декември 1980 година млад мъж на име Марк Дейвид Чапман спира Ленън на улицата пред жилището му в Ню Йорк, за да му поиска автограф. Няколко часа по-късно същият този непознат стреля пет пъти срещу Ленън. Великият "певец на мира" издъхва на път за болницата, а трагичната му гибел хвърля в скръб цяло едно поколение.