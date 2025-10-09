Новини
9 октомври 1940 г.: Роден е Джон Ленън

9 Октомври, 2025 10:20

9 октомври 1940 г.: Роден е Джон Ленън

Преди две години убиецът му Марк Чапман получи отказ на поредната си молба за освобождаване

9 октомври 1940 г.: Роден е Джон Ленън - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Като почти всяка начало и неговото е трудно. Джон Ленън се ражда по време на войната, през 1940 година в Ливърпул, а родителите му - Джулия и Алфред Ленън - скоро се разделят. Бащата, който работи като моряк, иска да вземе малкия Джон със себе си в Нова Зеландия. Но детето решава да остане при майка си, предава БГНЕС.

Джулия има голямо влияние върху живота на Джон - тя събужда интереса му към музиката на Фатс Домино и Елвис Пресли, научава го да свири на банджо. Само че отношенията помежду им са обтегнати и в крайна сметка Джон отрасва при леля си Мими Смит. Контактът с баща му е прекъснат, а майка му умира при автомобилна катастрофа през 1958 година.

Раждането на "Бийтълс"

Джон Ленън е на 15 години, когато основава първата си група - "Куоримен". Именно тя поставя началото на най-успешната рок група в света: "Бийтълс". В състава ѝ влизат Пол Маккартни, Джордж Харисън, басистът Стюарт Сътклиф и барабанистът Пийт Бест. След турне в Германия Сътклиф напуска групата - в Хамбург той се влюбва в германската фотографка Астрид Кирхер и решава да остане там. А Ринго Стар заема по-късно мястото на Пийт Бест.

Възходът на "Бийтълс" е главозамайващ. През 1960 година групата е все още никому неизвестна, но само три години по-късно вече е на върха. През 1964 година "Бийтълс" правят турне в САЩ, което има огромен успех. Участието на ливърпулската четворка в "Шоуто на Ед Съливан" е гледано от близо 40% от американците.

"Бийтълс" се превръщат в един от символите на 1960-те години, които преминават именно под знака на тяхната музика, начина им на поведение и стил на обличане. Легендарни са албумите им "А Hаrd Day's Night" (1964), "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), "Abbey Road" (1969). За осем години групата издава общо 12 албума. В музикалната история няма друга група, която да е продала толкова много албуми.

Въпреки огромния успех, напрежението и неразбирателствата в групата се засилват. Все по-ясно се открояват индивидуалните вкусове и стилове на четиримата музиканти, а масовата истерия сред феновете потиска дотолкова членовете на групата, че в средата на 1960-те години те престават да изнасят концерти на живо. Пол Маккартни и Джон Ленън се изявяват все повече като конкуренти, а любовната връзка на Ленън с японската авангардистка Йоко Оно ускорява допълнително разрива. През 1970-та, година след записа на албума "Let It Be", групата се разпада.

След "Бийтълс"

След разпадането на "Бийтълс" Ленън започва успешна солова кариера, а песните му придобиват силно социален и политически тон. През 1971 година излиза знаменитото му парче "Imagine".

През 1975 година Ленън прекратява временно музикалната си кариера, за да се посвети на семейството си. Подновява я през 1980 година със сингъла "Just Like) Starting Over", който е част от албума "Double Fantasy", записан малко преди смъртта на Ленън и излязъл четири години по-късно.

Краят

На 8 декември 1980 година млад мъж на име Марк Дейвид Чапман спира Ленън на улицата пред жилището му в Ню Йорк, за да му поиска автограф. Няколко часа по-късно същият този непознат стреля пет пъти срещу Ленън. Великият "певец на мира" издъхва на път за болницата, а трагичната му гибел хвърля в скръб цяло едно поколение.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Денис

    6 3 Отговор
    Велик музикант !!!!

    11:17 08.12.2021

  • 3 Перо

    7 2 Отговор
    Велик музикант,но японката му влияеше лошо. Не знам нормална причина за убийството му от еврейна Марк Давид Чапман. На външния вход на сградата,където е живял в Манхатън,гори вечен огън,/имитация/,под формата на лампа,а на другата страна на Сентрал парк уест /8-мо авеню/,има паметна плоча за него и песента му Imagine. Половин век,след разпадането на групата,музиката им не умира!

    11:59 08.12.2021

  • 4 Blackthorn

    5 5 Отговор
    Предпочитам да си спомням за Ленин! :)

    Коментиран от #7

    11:59 08.12.2021

  • 5 Е, и

    3 3 Отговор
    Е, и? Защо бе убит? Какво нелицеприятно крият? Кой спечели, защо нищо не създадоха след това?

    12:39 08.12.2021

  • 6 Павел пенев

    5 3 Отговор
    Велика личност и музикант. Американците го убиха като противник на войната във Виетнам за което намериха нужния психопат да стори това пъклено дело. Гнусни нищожества. Вечна памет на твореца и интелектуалеца Джон Ленън.

    15:29 08.12.2021

  • 7 ГУМЕН КРАДЕВ

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Blackthorn":

    Кой за Ленин , кой за Наполеон , кой за Цезар - всички на 4-ти километър са така без персонала !

    Коментиран от #9

    17:12 08.12.2021

  • 8 Помниме

    1 0 Отговор
    Синът на Брежнев

    21:12 08.12.2021

  • 9 БРАВО

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    МНОГО ТОЧНО СИ МУ ОТГОВОРИЛ

    10:04 13.12.2021

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Спортинг овър е страхотно парче! Жалко, че една откачалка го застреля!

    10:57 09.10.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Стартинг овър. Винаги можем да започнем отначало.

    11:00 09.10.2025