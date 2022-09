Откриха непокътната и пълна с артефакти гробница от времето на Размес II (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Израел случайно е открита "уникална" непокътната гробница на възраст около 3300 години, съобщават ДПА и Франс прес, позовавайки се на израелската Служба за антики.



Погребалната пещера, датираща от времето на египетския фараон Рамзес Втори, съдържа десетки древни артефакти - керамични съдове, някои от които боядисани в червено, а други съдържащи кости, бронзови предмети, върхове на стрели и копия, допълва БТА.

Гробницата е открита случайно на 13 септември в Националния парк Палмахим, южно от Тел Авив, когато машина за изкопни работи се натъква на парче камък, което се оказа покривът ѝ.



Във видео, публикувано от израелската Служба за антики, изумени археолози показват десетки керамични съдове с различни форми и размери, датиращи от времето на египетския фараон, починал през 1213 г. пр.н.е.

Intact burial cave found on the southern Israeli coast, Kibbutz Palmahim, 13th c. BCE, Ramses II. There are pottery and bronze vessels, amphorae, bowls, cooking vessels, oil lamps, arrowheads and spear tips of bronze https://t.co/Ze6szJdjdo

Vídeo: Israel Antiquities Authority pic.twitter.com/SZjbU37F30