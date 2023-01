Тази нощ в "Бевърли Хилтън" в Калифорния бяха връчени наградите "Златен глобус"

За най-добър ТВ сериал - мюзикъл или комедия "Златен глобус" грабна сериалът "Abbot Elementary". В категорията за най-добър ТВ сериал - драма отличието отиде при екипа на "House of the Dragon".

Стивън Спилбърг получи ценния "Златен глобус" и за режисурата на "Семейство Фейбълман", а за най-добър сценарий приза грабна Мартин Макдона за "Баншите на Инишерин". Именно тези двама режисьори и техните филми са основни фаворити и за наградите "Оскар", които ще се връчват през март.

"Златен глобус" за най-добър актьор в игрален филм - мюзикъл или комедия отиде при Колин Фарел за "Баншите на Инишерин".

Най-добра актриса в игрален филм - мюзикъл или комедия заслужено стана Мишел Йео за ролята ѝ във "Всичко навсякъде наведнъж". За най-добър актьор в игрален филм - драма бе обявен изключителният Остин Бътлър за изпълнението му в "Елвис".

Най-добра актриса в игрален филм - драма стана Кейт Бланшет за ролята ѝ във филма "Тар". За най-добър актьор в ТВ сериал - мюзикъл или комедия бе обявен Джеръми Алън Уайт за ролята му в "The Bear". От дамите в същата категория наградена бе Куинта Брънсън за "Abbot Elementary.

За най-добър оригинален саундтрак бе награден композиторът Джъстин Хурвиц за "Вавилон", а при надпреварата за най-добра песен в игрален филм спечели "Naatu Naatu" от индийския "RRR". "Златен глобус" за най-добър анимационен филм получи "Guillermo Del Toro's Pinocchio" на Netflix.

Най-добра актриса в ТВ сериал - драма стана Зендая за ролята ѝ в "Euphoria". При мъжете приза грабна Кевин Костнър за "Yellowstone".

За най-добър актьор в поддържаща роля в игрален филм бе обявен Ке Хуи Куан за "Всичко навсякъде наведнъж". А при актрисите в категорията приза грабна Анджела Басет за "Черната пантера: Уаканда завинаги".

"Златен глобус" за най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал взе Тайлър Джеймс Уилямс за ролята си в "Abbot Elementary", а при дамите в тази категория статуетката отиде при Джулия Гарнър за изпълнението ѝ в "Ozark". Наградата Carol Burnett Award бе връчена на Райън Мърфи за изключителен принос в телевизията. А актьорът Еди Мърфи получи наградата "Сесил Б. Демил" за цялостен принос в развлекателната индустрия.

"Златен глобус за най-добър неанглоезичен филм грабна "Аржентина, 1985" (Аржентина). За най-добър минисериал бе обявена продукцията "The White Lotus".

"Златен глобус" за най-добър актьор в минисериал грабна: Евън Питърс за "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", а Аманда Сейфрид за бе отличена за ролята си в "The Dropout". За най-добър поддържащ актьор в минисериал бе награден Пол Уолтър Хаузър за ролята му в "Black Bird". При дамите отличена бе Дженифър Кулидж за играта ѝ в "The White Lotus", пише Actualno.com.