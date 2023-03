"Откриха "зоопарк" от мумифицирани животни в храна на Рамзес Втори"

Американска археологическа мисия от Нюйоркския университет е открила "зоопарк" от животински мумии при разкопки в храма на древноегипетския фараон Рамзес Втори в Абидос, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, цитирани от БТА.

Находката хвърля светлина върху непознати досега култове обреди в Древен Египет.

Най-значимото откритие са над две хиляди мумифицирани глави на овни от Птолемейския период. Наред с тях учените са попаднали и на мумии на кучета, диви кози, крави, газели и мангусти. Мумифицираните останки, част от които със запазена обвивка от ленена тъкан, са намерени в наскоро открито помещение в северната част на храма.

