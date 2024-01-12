05.00 НХЛ, "Вегас" - "Бостън" МАХ Спорт 2
05.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, супер Г, жени Евроспорт 1
12.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, супер Г, мъже Евроспорт 1
14.30 ONE, бойна вечер от Тайланд Диема спорт 3
14.50 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 2
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, жени Евроспорт 1
18.00 Катар - Ливан Нова спорт
19.00 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Болоня" МАХ Спорт 1
19.30 Колоездене на писта: Европейско първенство в Апелдоорн, трети ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 "Байерн" - "Хофенхайм" Диема спорт 3
21.30 "Катандзаро" - "Лечо" Нова спорт
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Баскония" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
22.00 "Севиля" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.00 "Марсилия" - "Страсбург" Диема спорт
22.00 "Хъл" - "Норич" Диема спорт 2
02.00 НБА, "Филаделфия" - "Сакраменто" Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Оуклънд (финал) МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, "Далас" - "Нешвил" МАХ Спорт 2
04.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
12 Януари, 2024 07:00 238 0
Спортът по ТВ в петък (12 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, "Вегас" - "Бостън" МАХ Спорт 2
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