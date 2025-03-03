Наградите „Оскар“: Вижте големите победители през 2025 г. ОБНОВЯВА СЕ

27 февруари 1902 г.: Роден е Джон Стайнбек - вижте 5 романа от него и 5 причини да ги прочетете

Джон Стайнбек е американски писател, драматург и есеист, роден на 27 февруари 1902 г. Той получава Нобелова награда за литература за 1962 година за св ...