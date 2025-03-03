Наградите „Оскар“: Вижте големите победители през 2025 г. ОБНОВЯВА СЕ

Най-бляскавата нощ в света на киното настъпи. 97-ото издание на наградите "Оскар" отличи най-заслужилите в света на киноизкуството, предаде NOVA.
Това се случи на бляскава церемония в Dolby Theatre. И въпреки че обявяването на номинираните в различните категории бе отложено заради опустошителните пожари в Холивуд, "Оскарите" отново се завърнаха с познатото си величие.
Кои са номинираните и големите победители на изданието през 2025 година?
Най-добра поддържаща мъжка роля
Кийран Кълкин, “Истинска болка” - победител
Юра Борисов, “Анора”
Гай Пиърс, “Бруталистът”
Едуард Нортън, “Напълно непознат”
Джеръми Стронг, “Стажантът”
Най-добър грим и прическа
“Различен човек”
“Емилия Перес”
“Носферату”
“Веществото” - победител
“Злосторница”
Най-добри костюми
“Напълно непознат”
“Конклав”
“Гладиатор 2”
“Носферату”
“Злосторница” - победител
Най-добра музика
“Бруталистът”
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”
Най-добър късометражен филм
Anuja
A Lien
„Аз не съм робот“
„Последният рейнджър“
„Човекът, който не можеше повече да мълчи“
Най-добър анимационен късометражен филм
Beautiful men
„В сянката на кипариса“ - победител
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
Най-добър продуктов дизайн
“Бруталистът”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Носферату”
“Злосторница” - победител
Най-добър адаптиран сценарий
“Напълно непознат”
“Конклав” - Питър Стронг - победител
“Емилия Перес”
“Момчетата от “Никел”
Sing Sing
Най-добър оригинален сценарий
“Анора” - Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Истинска болка”
“5 септември”
“Веществото”
Най-добра поддържаща женска роля
Моника Барбаро, “Напълно непознат”
Ариана Гранде, “Злосторница”
Фелисити Джоунс, “Бруталистът”
Изабела Роселини, “Конклав”
Зоуи Салдана, “Емилия Перес” - победител
Оригинална песен за филм
“El Mal”, “Емилия Перес”
“Like A Bird”, Sing Sing
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Mi Camino”, “Емилия Перес”
“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”
Най-добър чуждоезичен филм
I’m Still Here – Бразилия
The Girl With the Needle – Дания
“Емилия Перес” – Франция
The Seed of the Sacred Fig – Германия
Flow – Латвия
Най-добър късометражен документален филм
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra
Най-добър документален филм
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
Най-добра анимация
“Отвътре навън 2”
“Flow” - победител
“Мемоарите на един охлюв”
“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”
“Дивият робот”
Най-добър монтаж
“Анора”- Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
Най-добра звукорежисура
“Напълно непознат”
“Дюн: Втора част”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”
Най-добри визуални ефекти
“Пришълецът: Ромул”
“Better Man: Роби Уилямс”
“Кралството на планетата на маймуните”
“Злосторница”
“Дюн: Втора част”
Най-добра женска роля
Деми Мур, “Веществото”
Синтия Ериво, “Злосторница”
Карла София Гаскон, “Емилия Перес”
Майки Медисън, “Анора”
Фернанда Торес, “Все още съм тук”
Най-добра мъжка роля
Ейдриън Броуди, “Бруталистът”
Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”
Себастиан Стан, “Стажантът”
Ралф Файнс, “Конклав”
Колман Доминго, Sing Sing
Най-добър режисьор
Шон Бейкър, “Анора”
Брейди Корбет, “Бруталистът”
Джеймс Манголд, “Напълно непознат”
Жак Одиар, “Емилия Перес”
Корали Фаржеа, “Веществото”
Операторско майсторство
“Бруталистът”
“Дюн: Втора част”
“Емилия Перес”
“Мария”
“Носферату”
Най-добър филм
“Анора”
“Бруталистът”
“Напълно непознат”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Все още съм тук”
“Момчетата от “Никел”
“Веществото”
“Злосторница”
“Емилия Перес”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
👏
04:16 03.03.2025