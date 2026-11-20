На 20 ноември 1910 г. Мексико влиза в период на въстания, преврати и граждански войни, който променя политическия и обществения живот на страната. Началото е поставено от Франсиско Мадеро, който призовава към въоръжена съпротива срещу режима на Порфирио Диас, управлявал страната в продължение на десетилетия.

Мадеро публикува на 5 октомври 1910 г. Плана от Сан Луис Потоси. В него той обявява изборите за недействителни, провъзгласява се за временен президент и определя 20 ноември като ден за въстание. Краткият лозунг на движението е „Ефективно избирателно право, без преизбиране“.

Краят на режима на Диас

Порфирио Диас се утвърждава като водеща фигура в мексиканската политика от 1876 г., макар че между 1880 и 1884 г. президентският пост е заеман от Мануел Гонсалес. При режима, известен като Порфириат, страната развива железопътната си мрежа и привлича чуждестранен капитал, но земята и богатството се концентрират в ръцете на тесен кръг заможни собственици и компании.

Военните действия принуждават Диас да подаде оставка на 25 май 1911 г. Той напуска Мексико и умира в изгнание в Париж през 1915 г. Мадеро печели президентските избори и встъпва в длъжност на 6 ноември 1911 г., но не успява да удовлетвори едновременно исканията на либералите, селските движения и стария военен апарат.

През февруари 1913 г. генерал Викториано Уерта организира преврат. Мадеро е свален и на 22 февруари е убит заедно с вицепрезидента Хосе Мария Пино Суарес. Срещу режима на Уерта се обединяват Венустиано Каранса, Алваро Обрегон и Франсиско „Панчо“ Виля, докато Емилиано Сапата продължава борбата за връщане на земята на селяните.

Конституцията от 1917 г.

След оставката на Уерта през 1914 г. конфликтът не приключва. Победителите се разделят и между отделните революционни фракции избухва нова гражданска война. Именно от тази борба се ражда Конституцията на Мексико, приета и обнародвана на 5 февруари 1917 г. Тя често се приема като кулминация на революцията, но сраженията продължават, а част от историците поставят края на революционния период около 1920 г.

Основополагащ е член 27, който признава правото на държавата да регулира земята и подземните богатства и създава правна рамка за аграрни реформи. Член 123 гарантира права на работниците, включително осемчасов работен ден, минимално възнаграждение, синдикално сдружаване и стачка. Конституцията предвижда също светско образование и ограничения върху политическото влияние на Католическата църква.

Човешката цена остава предмет на спорове. Посочваната понякога цифра от около 900 000 жертви не е общоприета оценка. Различни исторически изследвания говорят за приблизително 1 милион до 1,5-2 милиона загинали, като включват не само убитите в боеве, но и починалите от глад, болести и последиците от разрушаването на икономиката. Затова Мексиканската революция се определя не само като политическо въстание срещу Диас, а като продължителен обществен конфликт, който променя собствеността върху земята, трудовите отношения и ролята на държавата.

Източници: apnews.com, history.com, elpais.com