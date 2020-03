Това е първият симптом на COVID-19

Ново проучване предполага, че стомашни проблеми могат да бъдат първи признак на COVID-19. Ново проучване, публикувано в The American Journal of Gastroenterology, съобщава, че някои хора, заразени с коронавирус, страдат от стомашни проблеми като диария или повръщане като първи признак на вируса, пише "Поглед инфо".

COVID-19 е нов за хората коронавирус, който атакува предимно белите дробове и дихателните пътища. Основните му симптоми включват висока температура, кашлица, задух, а ако инфекцията се влоши - болки в гърдите, пневмония и затруднено дишане. Тъй като медицински по целия свят се надпреварват да научат нова информация, списъкът на симптомите се разраства.

Новото проучване, публикувано в American Journal of Gastroenterology, разглежда данни на 204 пациенти с COVID-19 от китайската провинция Хубей. Изследователите установяват, че 48,5% от тези пациенти са пристигнали в болницата със стомашно-чревни симптоми като диария, повръщане или коремна болка. Изследването предполага, че тези симптоми могат да се появят преди респираторните симптоми на COVID-19. Пациентите със стомашно-чревни симптоми, включени в това проучване, са имали по-тежък ход на заболяването. Резултатите от това проучване добавят допълнителни доказателства за нарастващото подозрение, че COVID-19 причинява стомашно-чревни симптоми при някои хора.

Доклад от случая, публикуван в New England Journal of Medicine, за първия известен пациент на COVID-19 в Съединените щати, отбелязва, че пациентът страда от стомашно разстройство и дискомфорт по време на втория си ден от хоспитализацията. Други изследвания откриват доказателства за наличие на вируса във фекалиите, подобно на други коронавируси като SARS и MERS. Докато са необходими повече изследвания, за да се разбере ролята и въздействието на стомашно-чревните симптоми при заразените с COVID-19, д-р Бренан Шпигел, главен редактор на American Journal of Gastroenterology, заяви в прессъобщение, че обръщането внимание на стомашно-чревните симптоми може да помогне за по-ранното диагностициране на COVID-19: "Това проучване показва, че пациентите с COVID-19 със стомашно-чревни симптоми имат по-лош клиничен резултат и по-висок риск от смъртност в сравнение с тези без храносмилателни симптоми, като се подчертава важността на включването на симптоми като диария към подозренията за COVID-19 в началото на заболяването, преди да се развият респираторни симптоми. Това може да доведе до по-ранна диагностика на COVID-19, което може да доведе до по-ранно лечение и по-бърза карантина, за да се сведе до минимум предаването от хора, които иначе остават недиагностицирани."