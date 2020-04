Елени превзеха квартал на Лондон (СНИМКИ+ВОДЕО)

Голямо стадо елени реши да се установи в столицата на Великобритания, като се възползва от обезлюдените улилци на града, изпразвани заради пандемията на коронавируса.

Жителите, които си стоят по домовете в квартал Харолд Хил разказват, че стадо елени наскоро се е преместило в района и пасе наволя от моравите им.

Животните спокойно се разхождат по улиците и се припичат на слънце по тревните площи.

While the goats in Llandudno are getting all the publicity, how about a shout out for these deer who have colonised the empty streets of Harold Hill in east London? pic.twitter.com/sOZs4Tqf25