Продават на търг, смятаната за изгубена, колеция от бижута на Елвис Пресли

Колекция от бижута, подарени от Елвис Пресли на неговия мениджър полковник Том Паркър, отива на търг. Близо 200 предмета – включително златни пръстени с инкрустирани скъпоценни камъни, копчета за ръкавели и часовници ще зарадват почитателите на Краля на рока.

Самата колекция не е показвана публично от близо половин век, а нейната автентичност беше удостоверена лично от бившата съпруга на Елвис – Присила, съобщи NOVA.

Elvis Presley's jewelry is going up for auction. The singer gave the collection to his manager Colonel Tom Parker https://t.co/VMXlTAwL0Q pic.twitter.com/V1c0mHmwaZ