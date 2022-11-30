Кой има имен ден днес, 30 ноември

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Риби (20.02 - 20.03) Интересен ден, красив край на прекрасен месец. Силата е с вас, но чувствата ви къде са? Закотвили сте любовта в едно тихо пристанище и не й позволявате да плува свобовно по безкрайните морета. И тя е, която ви вдъхновява и ви кара да мечтаете. Откога не сте започвали деня си с мечта, време е да опитате.

Водолей (21.01 - 19.02) Изниза се и този месец, на прага на последния месец от годината, може би е време да погледнете назад, да видите какво още остава недовършено и кое трябва да изоставите като изсъхнал лист. Концентрацията започва, бъдете готови, бъдете осъзнати.

Козирог (23.12 - 20.01) Чудесен ден, откриващ нови хоризонти, нови приключения, нови пътища и посоки. На всяко ново стъпало, на което се изкачите, сякаш виждате светът като съвсем различно място. И това е истинско чудо, нали? Нима целият ви живот не е една поредица от чудеса...

Стрелец (23.11 - 22.12) Предизвикателствата днес ще са доста, ще променят вашият така дълго граден уют и изграждана стабилност. Може би е време да отворите едно оченцеи да погледнете новостите в очите. Трудни са само, докато се запознаете с тях и тогава се оказва, че стесе страхували просто от самия страх.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес най-добре ще се чувствате, ако сте ангажирани с нещо активно. Въпросът на днешният ден е - дали вие намирате работата или тя вас ви намира. При всички положения ще се чувствате полезни затова, че сте ангажирани, въпреки привидното роптаене. Днес нищо не може да ви спре, можете да замените дори целия китайски народ, ако се наложи.

Везни (24.09 - 23.10) Вие продължавате да се съмнявате и да търсите себе си. Вероятно няма други толкова многопластови личности като вас. Вашите разочарования са вашето спасение, което определено не е печеливша позиция. Всъщност дори и да сте на заден план пак може да изживеете нещата с достойнство. Опитайте да бъдете себе си, скрити в своето убежище. Музиката и танцът могат много да ви помогнат по пътя към себеизвисяването.

Дева (24.08 - 23.09) Ако не намерите с кого да воювате днес, сте готови да воювате със себе си. Конкуренцията и предизвикателствата днес са от огромно значение за вас. По внимателно с атаките, не разрушавайте нещо, което има стойност и си струва да живее. Управлявайте импулсите си.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес ще изчислявате самочувствието си чрез големината на материалните постижения. А не са ли те функция на вашата сила, упоритост и умения и не е ли първо знанието и чак след това материализацията. Може би е време да обърнете местата на нещата и също на онова, върху което се гради цялата си стойностна система. Кое е наистина важно за вас и то в материални стойности (само) ли се измерва?

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще откриете себе си чрез научаването на нови неща. Интересното, различното, уникалното ще привличат вниманието ви. Имате толкова много да кажете, да споделите, че днес е вероятно започнете ли да говорите, да не млъкнете. Имайте милост към околните, а и си оставете очарование и за друг ден.

Близнаци (22.05 - 21.06) В леко бунтарско настроение сте днес, готови сте за революции, макар че ноември вече привършва. Свободата, равенството и братството са прекрасни идеали, но дали всички са готови за тях? Не се впускайте да помагате на хора, които още не знаят какво да правят с даровете, които им давате. Действайте умно!

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще намерите себе си чрез творческо себеизразяване. Ще имате желание да се представите в пълния си блясък пред публика. Дори и най-скучните вицове от вашите уста ще звучат като от първокласен комик. Днес май е ден да очаровате, заложете на рекламните кампании.