Откриха нова колона императорски пингвини в Антарктида чрез сателитна СНИМКА

Нова колония на императорски пингвини е открита в Антарктида с помощта на технология за сателитно картографиране, предаде ДПА, като цитира британски учени. С нея общият брой на известните места за размножаване на този вид пингвини край бреговата линия на Антарктида става 66, съобщиха от Британския антарктически институт.

Мястото е идентифицирано по петна от гуаното на пингвините - кафяво на цвят и лесно забелязващо се на фона на снега и скалите. Колонията обитава Западна Антарктида и в нея има около 500 императорски пингвина, допълва БТА.

Учените са анализирали изображения от сателитната мисия "Copernicus Sentinel-2" на Европейската комисия.

