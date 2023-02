Телескопът "Джеймс Уеб" заснезасне клъстера "Пандора" (СНИМКИ)

Космическият телескоп Джеймс Уеб засне сливане на три галактики, известно като клъстера Пандора, съобщи в. "Дейли мейл", цитиран от БТА. За да получат една снимка, учените са комбинирали четири изображения на телескопа, които покриват около 50 000 източника на светлина в близкия инфрачервен диапазон.

Yesterday, NASA/ESA/CSA released the deepest image taken to date by the James Webb Space Telescope. 30 hours of observing time revealed details never before seen in Abell 2744, aka Pandora's Cluster, 4 billion light years away. 4 galaxy clusters merged to form Abell 2744. This… pic.twitter.com/QYeggn5oJi