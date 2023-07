Мемоарите на принц Хари са са най-изхвърляното четиво това лято

Мемоарите на принц Хари са най-изхвърляната книга от летовниците това лято. Изданието, което е от впечатляващите 416 страници, е изоставяно в хотелски стаи, в кошчета за боклук и покрай басейни в Европа и по-конкретно Гърция, Испания и Турция.

Туроператорската компания On the Beach съобщава, че вече са получили 100-ина копия от книгата, изоставена от техни клиенти в различни хотели. А летният сезон ще продължи още доста дълго.

