По време на ремонт на МКС: Астронавти изпуснаха чанта с инструменти в Космоса, вижда се и от Земята

През седмицата астронавтите изпуснаха чанта с инструменти, докато ремонтираха външни части на Международната космическа станция (МКС). Чантата е била засечена от проследяващи космически апарати. Учени са успели да изчислят нейната орбита, съобщава IFL Science.

Оказва се обаче, че не е необходим мощен телескоп, за да видите куфарчето на астронавтите. Необходимо ви е само тъмно небе и бинокъл.

Инструментариумът е малък в сравнение с МКС, но е достатъчно отразяващ, така че когато улови светлината на Слънцето, достига 6-та звездна величина от Земята според Earthsky.

Оттам посочват, че при много тъмно небе хората с отлично зрение могат да виждат до 6-а звездна величина. От друга страна, дори малък бинокъл за наблюдение на птици, може да ви бъде напълно достатъчен.

Чантата се движи с почти същата скорост като Международната космическа станция.

Въпреки че се очаква тя да бъде видима в продължение на няколко месеца, преди орбитата ѝ да стане достатъчно ниска, за да изгори от триенето с външната атмосфера, разстоянието от Международната космическа станция ще нарасне, което ще затрудни намирането ѝ.

Следователно, ако имате късмет МКС да премине над вас скоро по здрач или на разсъмване, най-добре е да не пропилявате шанса си. Настоящата орбита на станцията е подходяща за наблюдение в Северна Америка тази седмица.

This is very cool. An astronaut dropped his toolbox during a spacewalk outside the ISS, and you can see it with binoculars.https://t.co/uJQyFxRcim