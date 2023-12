Почина актьорът от „Закон и ред“ и „Д-р Хаус“ Андре Броър

На 61-годишна възраст си отиде американският актьор Андре Броър, съобщи списание Variety, цитирано от АП и БТА.

Актьорът е починал в началото на тази седмица в резултат на кратко боледуване. Смъртта на Броър е потвърдена пред изданието от неговия агент Дженифър Алън.

Actor Andre Braugher, known for his roles in Brooklyn Nine-Nine and Homicide: Life on the Street, has died. He was 61. pic.twitter.com/FBfGi0IXGq