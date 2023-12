Пожар избухна в родния дом на Бионсе (ВИДЕО)

Родният дом на Бионсе в Хюстън се е запалил в ранните часове на Коледа, както съобщават местните медии в Тексас. Според ABC пламъците са обхванали втория етаж на къщата, която се намира в района на улица "Роздейл" в Трети район на града.

От пожарната служба в Хюстън твърдят че са получили обаждане, съобщаващо за пожар около 2 часа сутринта на 25 декември, като семейството, което в момента живее в дома, все още е било там. За щастие никой не е пострадал, а началникът на района Джъстин Барнс каза: "Свършиха чудесна работа. Ще кажа, че за по-малко от 10 минути успяхме наистина да овладеем този пожар".

