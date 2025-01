Германец подобри световния рекорд за най-дълъг престой под вода - 120 дни (ВИДЕО+СНИМКИ)

Германецът Рюдигер Кох (59 г.) подобри световния рекорд за най-продължително пребиваване под вода без декомпресия, след като живя 120 дни на дълбочина 11 метра, предаде АФП. Той обитава капсула с площ 30 кв. метра край бреговете на Панама, допълва БТА.

Досега рекордът принадлежеше на американеца Джоузеф Дитури, който в продължение на 100 дни живя в специално помещение в езеро във Флорида.

"Беше страхотно приключение…, наистина се наслаждавах на времето си тук", каза авиоинженерът Кох пред АФП минути преди да излезе. Той заживя в капсулата на 26 септември м.г.

