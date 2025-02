Стивън Кинг: Тръмп и Илон са идиоти и предатели - те обичат Путин!

Американският писател Стивън Кинг обвини президента на САЩ Доналд Тръмп и бизнесмена Илон Мъск в предателство. Авторът на „Сиянието” и „То” съобщи за това в социалната мрежа X.

Кинг се завърна в социалната мрежа на Мъск след тримесечно отсъствие. След изборната победа на Тръмп през ноември 2024 г. писателят говори за токсичната атмосфера в X и напусна платформата, но сега отново се ангажира със своите шест милиона последователи.

„Върнах се! Липсвах ли ви? Искам да кажа, че Тръмп е предател и идиот, който обича Путин! Същото важи и за Илон“, пише Кинг.

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!