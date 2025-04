Вирджиния Джуфре, която обвини принц Андрю в сексуално насилие, се е самоубила

Вирджиния Джуфре, една от основните ищци по делото срещу Джефри Епстийн - американски финансист, обвинен в трафик на малолетни момичета, се е самоубила в дома си в Австралия, съобщи днес семейството ѝ, цитирано от Франс прес и Асошиейтед прес.

"Със свито сърце съобщаваме, че Вирджиния почина миналата нощ във фермата си в Западна Австралия", се казва в изявлението на семейството. "Тя извърши самоубийство, след като цял живот бе жертва на сексуално насилие и търговия със сексуални услуги. Вирджиния беше воин. Нейната светлина помогна на много преживели (сексуално насилие) да се надигнат. В крайна сметка бремето на преживяното стана толкова тежко, че Вирджиния повече не можеше да се справи с него", се казва още в изявлението.

Родената в САЩ Джуфре беше на 41 г. и от години живееше в Австралия.

