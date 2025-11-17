Любослав Костов: Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях?

Амбицията е най-добре пазената тайна на капитализма. Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях? Всички приемат хапчета за холестерол, бета-блокери за кръвното и Xanax за да заспят. Това е цената на амбицията.
Това коментира във "Фейсбук" вицепрезидентът и главен икономист на КНСБ Любослав Костов.
Близо 43% от мъжете умират до три години след пенсия, защото са прекарали 25 години в изграждането на „Кариера“, и в деня, в който са ги изпратили у дома, са открили, че извън кариерата няма нищо. Всъщност, амбицията е фаустовска сделка, която ти обещава всичко утре, в замяна на всичко днес.
Работата, която мразиш, отнема 15 години от живота ти. Прекарваш 8 часа на ден в среда, която презираш, сред хора, които са ти безразлични, правейки неща, които намираш за безсмислени. Живееш в самота, защото нямаш време за приятели и любов? Рискът да умреш преждевременно скача с 50%, но поне си „фокусиран“.
Японците имат концепция наречена ikigai. Причината за живот. Нещото, което те кара да станеш сутрин. Западът, разбира се, го изопачи в поредната схема за продуктивност. "Намери своята страст и никога няма да работиш!" Да бе, кажете го на касиерката в BILLA, която "страстно" сканира баркодове по 10 часа на ден.
Истината е, че повечето хора нямат ikigai, имат ипотека, кредити за коли, които не им трябват, за да впечатлят хора, които не харесват. Имат илюзията, че "някой ден" ще се откажат и ще правят това, което обичат.
Познавам жена, талантлива художничка, която стана счетоводител, защото "изкуството не плаща сметките". Сега е на 45, приема антидепресанти и рисува по салфетките в обедната почивка.
Компаниите, които те изсмукват до мозъка на костите, започват да ти предлагат „wellness програми". Йога петък следобед. Зона за медитация в офиса. Абонамент за Calm app. Дават ти аспирин, докато те удрят с чук по главата. „Грижи се за себе си", ти казват, докато очакват да отговаряш на имейли в неделя. „Work-life balance", проповядват на конференции, организирани в събота.
Ето го голото и сияещо лицемерие: системата, която те убива, се преструва на спасител. Продава ти решението за проблема, който сама е създала. И ти плащаш, с абонамент, вяра, и още години от живота си.
Депресията убива по-бързо от рак, тя е рационален отговор на ирационална реалност. Когато светът те кара да живееш против собствената си природа, тялото реагира с депресия, безсъние, рак.
И знаете ли най-перверзното? Наричаме това "нормален живот". Нормално е да мразиш понеделник, да броиш дните до петък, да живееш за двете седмици годишна отпуска, и да умреш на 65, точно когато най-накрая можеш да живееш.
Всички говорят за диети, спорт и био-хакинг. Глупости. Един близък човек е много по-полезен за здравето ти от всички витамини, фитнес абонаменти и медитации взети заедно. Социалната изолация увеличава смъртността с 50%.
Дълголетниците не следват графици. Те спят, когато им се спи, ядат, когато са гладни и се движат естествено. Е, опитай се да спиш, когато си уморен, в свят, който иска 8-часов работен ден + 2 часа път + задължения + социални медии. Опитай се да ядеш само когато си гладен, да се движиш естествено, когато седиш по 10 часа дневно пред екран.
И така всичко продължава. Ден след ден. Година след година. Докато един ден тялото казва "стига" и те намират паднал в тоалетната на офиса, със smartphone в ръка и недовършен имейл. Когато умираш на 55 от инфаркт, на погребението всички казват: "Толкова много работеше."
Понеделник е. Успешна работна седмица!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
10:03 17.11.2025
2 Сила
Коментиран от #23
10:07 17.11.2025
3 Къде, къде
10:08 17.11.2025
4 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тебе с какво ще те запомни персонала, че си скръндза. Ами съдружника ти? Че цял ден лентяйстваш.
Коментиран от #7
10:10 17.11.2025
5 честен ционист
10:12 17.11.2025
6 БРАВО
10:15 17.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Ей скъперник":Ние работим моето и семейството на съдружника.Имам само двама външни.
Коментиран от #9
10:16 17.11.2025
8 Да, така е.
10:16 17.11.2025
9 Ей скъперник
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ти кога работиш беееее? На всяка статия си първа кокона.
10:18 17.11.2025
10 Дааааааааааа
10:19 17.11.2025
11 капитализъм е
10:19 17.11.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Успешните в Бананистан са или "бизнесмени" с държавни поръчки или едни наши хора назначени на заплата.
10:20 17.11.2025
13 Чудно
10:23 17.11.2025
15 1488
10:24 17.11.2025
16 Аз съм
Правя това което искам и създавам.
Че изкарвам 20-30 хиляди месечно е само допълнение.
Не работете за пари а защото обичате това което правите.
10:32 17.11.2025
17 Клати Крачолов
Аз цял ден си клатим крачолите в държавна институция! В един Университет.
Крайно време е всички университети да се приватизират, както е в цял свят!
Стига комунизъм!
10:34 17.11.2025
18 МИР
10:35 17.11.2025
19 Хаха
Една от най-смислените статии, които съм чел тук! Казва голата истина в стил "право куме в очи" и праща всички дитирамби за хората, които "обичат работата си" там, където "слънце не огрява"! Не мога да си представя как един бачкатор - строител, селскостопански работник, заварчик, миньор, шивачка, плетачка, продавач и т.н. "обича" работа си, същото се отнася за инженери, айтита, счетоводители, юристи и т.н.! Не важи в пълна сила за хората отдадени на изкуството и спорта, но и там е до време!
Общо взето съм убеден, че много над 90 процента от хората НЕ ОБИЧАТ работата си и са там само заради парите...
10:35 17.11.2025
20 АНАЛизатор
10:43 17.11.2025
21 преживял
10:43 17.11.2025
22 Българина от минало време
10:44 17.11.2025
23 Славист
До коментар #2 от "Сила":Стани ти бе,професоре....
Коментиран от #26
10:46 17.11.2025
24 Аса
10:50 17.11.2025
25 Критикарите, символ на неможачите.
10:50 17.11.2025
26 Сила
До коментар #23 от "Славист":Имам прекалено висок коефициент на интелигентност , възпитание , образование , социален произход и съм физически и психически здрав !!! Не съм от провинцията и нямам болни амбиции и комплекси !!!
10:52 17.11.2025
27 ИТИнженер
Работя това, което много обичам - Executive.
Парите са бонус за това, че правя отлично това което много обичам.
Не всички са измек..и, както намеква другаря от КНСБ.
10:55 17.11.2025
28 човек
10:57 17.11.2025
29 ИТИнженер
От провинцията съм, но дойдох на време в София. Работих и се образовах много години, много здраво и сега съм на нивото, към което съм се стремял.
Нямам комплекси и имам амбиции, които са изключително здравословни за мен !!!
Другарят от КНСБ е прав за доста хора, които съм срещнал по пътя си.
10:59 17.11.2025
30 ТИГО
11:03 17.11.2025