Любослав Костов: Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях?

17 Ноември, 2025 10:02

Близо 43% от мъжете умират до три години след пенсия, защото са прекарали 25 години в изграждането на „Кариера“, и в деня, в който са ги изпратили у дома, са открили, че извън кариерата няма нищо

Любослав Костов: Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях? - 1
Снимка: Фейсбук
Любослав Костов Любослав Костов Вицепрезидент и главен икономист на КНСБ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Амбицията е най-добре пазената тайна на капитализма. Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях? Всички приемат хапчета за холестерол, бета-блокери за кръвното и Xanax за да заспят. Това е цената на амбицията.

Това коментира във "Фейсбук" вицепрезидентът и главен икономист на КНСБ Любослав Костов.

Близо 43% от мъжете умират до три години след пенсия, защото са прекарали 25 години в изграждането на „Кариера“, и в деня, в който са ги изпратили у дома, са открили, че извън кариерата няма нищо. Всъщност, амбицията е фаустовска сделка, която ти обещава всичко утре, в замяна на всичко днес.

Работата, която мразиш, отнема 15 години от живота ти. Прекарваш 8 часа на ден в среда, която презираш, сред хора, които са ти безразлични, правейки неща, които намираш за безсмислени. Живееш в самота, защото нямаш време за приятели и любов? Рискът да умреш преждевременно скача с 50%, но поне си „фокусиран“.

Японците имат концепция наречена ikigai. Причината за живот. Нещото, което те кара да станеш сутрин. Западът, разбира се, го изопачи в поредната схема за продуктивност. "Намери своята страст и никога няма да работиш!" Да бе, кажете го на касиерката в BILLA, която "страстно" сканира баркодове по 10 часа на ден.

Истината е, че повечето хора нямат ikigai, имат ипотека, кредити за коли, които не им трябват, за да впечатлят хора, които не харесват. Имат илюзията, че "някой ден" ще се откажат и ще правят това, което обичат.

Познавам жена, талантлива художничка, която стана счетоводител, защото "изкуството не плаща сметките". Сега е на 45, приема антидепресанти и рисува по салфетките в обедната почивка.

Компаниите, които те изсмукват до мозъка на костите, започват да ти предлагат „wellness програми". Йога петък следобед. Зона за медитация в офиса. Абонамент за Calm app. Дават ти аспирин, докато те удрят с чук по главата. „Грижи се за себе си", ти казват, докато очакват да отговаряш на имейли в неделя. „Work-life balance", проповядват на конференции, организирани в събота.

Ето го голото и сияещо лицемерие: системата, която те убива, се преструва на спасител. Продава ти решението за проблема, който сама е създала. И ти плащаш, с абонамент, вяра, и още години от живота си.

Депресията убива по-бързо от рак, тя е рационален отговор на ирационална реалност. Когато светът те кара да живееш против собствената си природа, тялото реагира с депресия, безсъние, рак.

И знаете ли най-перверзното? Наричаме това "нормален живот". Нормално е да мразиш понеделник, да броиш дните до петък, да живееш за двете седмици годишна отпуска, и да умреш на 65, точно когато най-накрая можеш да живееш.

Всички говорят за диети, спорт и био-хакинг. Глупости. Един близък човек е много по-полезен за здравето ти от всички витамини, фитнес абонаменти и медитации взети заедно. Социалната изолация увеличава смъртността с 50%.

Дълголетниците не следват графици. Те спят, когато им се спи, ядат, когато са гладни и се движат естествено. Е, опитай се да спиш, когато си уморен, в свят, който иска 8-часов работен ден + 2 часа път + задължения + социални медии. Опитай се да ядеш само когато си гладен, да се движиш естествено, когато седиш по 10 часа дневно пред екран.

И така всичко продължава. Ден след ден. Година след година. Докато един ден тялото казва "стига" и те намират паднал в тоалетната на офиса, със smartphone в ръка и недовършен имейл. Когато умираш на 55 от инфаркт, на погребението всички казват: "Толкова много работеше."

Понеделник е. Успешна работна седмица!


България
Оценка 4.9 от 35 гласа.
Оценка 4.9 от 35 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    23 7 Отговор
    Човек гол идва на този свят и гол си отива.Важното е как ще те запомнят.Докато те помнят не си умрял.

    Коментиран от #4

    10:03 17.11.2025

  • 2 Сила

    31 7 Отговор
    Извод ....намерете си държавно синдикална службица и си кютайте кротко ....или станете полицай с ТЕЛК !!!

    Коментиран от #23

    10:07 17.11.2025

  • 3 Къде, къде

    14 7 Отговор
    по-добре е, само да лапаш и един лев да не си изкарал в живота си като горепосочения морков.

    10:08 17.11.2025

  • 4 Ей скъперник

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тебе с какво ще те запомни персонала, че си скръндза. Ами съдружника ти? Че цял ден лентяйстваш.

    Коментиран от #7

    10:10 17.11.2025

  • 5 честен ционист

    4 8 Отговор
    Че всички са крадци.

    10:12 17.11.2025

  • 6 БРАВО

    9 4 Отговор
    Затова най-лесно е да даваш акъл и оценки от столчето на държавна и обществена хранилка!

    10:15 17.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ей скъперник":

    Ние работим моето и семейството на съдружника.Имам само двама външни.

    Коментиран от #9

    10:16 17.11.2025

  • 8 Да, така е.

    19 1 Отговор
    Много тъжна истина.

    10:16 17.11.2025

  • 9 Ей скъперник

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти кога работиш беееее? На всяка статия си първа кокона.

    10:18 17.11.2025

  • 10 Дааааааааааа

    4 5 Отговор
    КОЙ Ви кара да взимате кредити. КОЙ ВИ кара да работите това което НЕ харесвате. КОЙ ВИ кара да работите това което НЕ можете?

    10:19 17.11.2025

  • 11 капитализъм е

    4 2 Отговор
    работарите се трудят до 65 г . вече се живее до 60 г . Да четат книги . една книга е 30 лева . инфлация . затова търсят хора . едно е да си опазваш заплатката и бонуса а друго е да внедриш друг . а той после те пенсионира . или ти продължаваш да работиш с пенсия и заплата и бонус . нещо кат шофирането . живееш в колата . и умираш в колата . или неумираш . по улицата десетки хиляди са стари . шофери пенсии . и тирове карат и коли .

    10:19 17.11.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 1 Отговор
    Любослав Костов: Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е общото между тях?

    Успешните в Бананистан са или "бизнесмени" с държавни поръчки или едни наши хора назначени на заплата.

    10:20 17.11.2025

  • 13 Чудно

    24 0 Отговор
    Отдавна не съм чел нещо по-добро у нашите "любими" Факти.

    10:23 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1488

    5 1 Отговор
    общото между тях е че са cатрапи на 🎃 и 🐷

    10:24 17.11.2025

  • 16 Аз съм

    2 4 Отговор
    Аз се чувствам като Гейтс, Мъск и Джобс.
    Правя това което искам и създавам.
    Че изкарвам 20-30 хиляди месечно е само допълнение.

    Не работете за пари а защото обичате това което правите.

    10:32 17.11.2025

  • 17 Клати Крачолов

    4 2 Отговор
    Има и умни хора!
    Аз цял ден си клатим крачолите в държавна институция! В един Университет.
    Крайно време е всички университети да се приватизират, както е в цял свят!
    Стига комунизъм!

    10:34 17.11.2025

  • 18 МИР

    6 0 Отговор
    Много добре написано!

    10:35 17.11.2025

  • 19 Хаха

    10 1 Отговор
    На 1000 процента е прав човека! Има 100 плюса от мен!
    Една от най-смислените статии, които съм чел тук! Казва голата истина в стил "право куме в очи" и праща всички дитирамби за хората, които "обичат работата си" там, където "слънце не огрява"! Не мога да си представя как един бачкатор - строител, селскостопански работник, заварчик, миньор, шивачка, плетачка, продавач и т.н. "обича" работа си, същото се отнася за инженери, айтита, счетоводители, юристи и т.н.! Не важи в пълна сила за хората отдадени на изкуството и спорта, но и там е до време!
    Общо взето съм убеден, че много над 90 процента от хората НЕ ОБИЧАТ работата си и са там само заради парите...

    10:35 17.11.2025

  • 20 АНАЛизатор

    8 0 Отговор
    Браво! Много смислена статия! И тъжна!

    10:43 17.11.2025

  • 21 преживял

    10 0 Отговор
    Прав е ! Правил съм бизнес и съм стигал до клинична смърт . Сега живея скромно и съм благодарен на Бог за всеки ден .

    10:43 17.11.2025

  • 22 Българина от минало време

    3 3 Отговор
    Сега стана ли ви ясно , защо през социализма хората бяха шастливи и задружни .

    10:44 17.11.2025

  • 23 Славист

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Стани ти бе,професоре....

    Коментиран от #26

    10:46 17.11.2025

  • 24 Аса

    3 2 Отговор
    Всички успешни хора, които познавам имат близки политици.

    10:50 17.11.2025

  • 25 Критикарите, символ на неможачите.

    1 2 Отговор
    Напънете се на младини,почивайте на стари години.

    10:50 17.11.2025

  • 26 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Славист":

    Имам прекалено висок коефициент на интелигентност , възпитание , образование , социален произход и съм физически и психически здрав !!! Не съм от провинцията и нямам болни амбиции и комплекси !!!

    10:52 17.11.2025

  • 27 ИТИнженер

    0 3 Отговор
    Стига простотии. Аз съм ИТ инженер. Издигнах се до много висока позиция в международна фирма.
    Работя това, което много обичам - Executive.
    Парите са бонус за това, че правя отлично това което много обичам.

    Не всички са измек..и, както намеква другаря от КНСБ.

    10:55 17.11.2025

  • 28 човек

    1 1 Отговор
    Този като синдикалист, да положи усилия да оправи заплатите, вместо да се прави на лечител и философ.

    10:57 17.11.2025

  • 29 ИТИнженер

    1 1 Отговор
    Имам прекалено висок коефициент на интелигентност , възпитание , образование , социален произход и съм физически и психически здрав !!!

    От провинцията съм, но дойдох на време в София. Работих и се образовах много години, много здраво и сега съм на нивото, към което съм се стремял.
    Нямам комплекси и имам амбиции, които са изключително здравословни за мен !!!

    Другарят от КНСБ е прав за доста хора, които съм срещнал по пътя си.

    10:59 17.11.2025

  • 30 ТИГО

    1 0 Отговор
    Браво на статията ! А който иска да се раздава ,да се показва ,да доказва ! Аз как го дразня началника че "Нищо не разбирам има си разбирачи"И че съм"Просто момче конювичарче което може да направи лампов усилвател " Оня скачаше по 10 метра от място !И както пак обичам да казвам "Фирмата няма да ти дигне паметник ,само роднините и то посмъртно" Айде у левооо нека се раздават,доказват ,показват та ние по лентяите да живеем нормално !

    11:03 17.11.2025