Бай Дончо, прати ни на Сатурн!

Коментар на Петьо Цеков

Хора, малко остана, вижда му се края - ей го де е 25 ноември. Няма абсолютно никакво съмнение, че след като шефът на всички шефове бай Дончо великодушно приеме каратиста, футболиста, тенисиста, художника, акордиониста и по съвместителство наш премиер - Бойко Борисов, нещата в родината рязко ще потръгнат. Работата наполовина е опечена - самият факт, че Доналд Тръмп реши да даде аудиенция на Борисов в големия си Бял дом вече трябва отчетливо да ни говори, че сърцето на първия американски държавен ръководител се е отворило за нас. Това е ясно като бял ден, пукнете се от яд, жълтопаветници.

Жестокостта му се сломи! Преди имахме само 2 нищонезначещи снимки с бай Дончо - една в гръб и една протоколна снимка, за която психолог бе написал: "Борисов е като турист, който се е присъединил към известна двойка". Само го финтираше по коридорите на ООН-то. А сега - покани, разговори и най-вече, целувки с Херо Мустафа. Итхтибар, братче. Само Цеца Величкович е награбвал по-страстно от новата американска посланичка!

Но да повторя, дано не забравите -

работата е само наполовина опечена

За да стане всичко точно, Бойко трябва да отметне още един куп отговорни задачи. Трябва да отиде в САЩ, по-точно във Вашингтон. Трябва да заведе там Севдалина, че да има кой да снима, най-добре лайф. И най-важното - трябва да занесе нашите изстрадани искания. Да тури на масата нашите национални мечти и идеали. Щото бог дава, ама е хубаво да пуснеш поне фиш.

Имам неприятното усещане, че по този въпрос в тази държава мисли само и единствено Соломон Паси, всички останали дремят. Затова са сериозни притесненията, че Бойко ще стигне до Белия дом, но няма да има какво да поиска от настоящия и бъдещ президент на САЩ. Конфузна би била ситуацията, в която бай Дончо дава нещо, примерно Северна Македония, което ние не сме искали. Сакън, пази боже!

Мони Паси предложи да поискаме от Тръмп три неща - той да дойде в София, да ни одобрят за купувачи на F-35 и да съдействат с пращането на българин на Луната. Разбира се, гениални идеи. Много, много прости, но гениални. Лесно осъществими и евтини! Бай Дончо сам ще дойде, като му покажем интериора на хотел "Маринела", който наподобява неговите покои в "Тръмп Тауър". F-35 напоследък не се харчат много и сигурно евтино ще ни ги шитнат, още повече че ние плащаме милиарди накуп, сега и веднага, без особени пазарлъци. А до Луната може да ни хвърлят направо без пари -

ще спрат там на път за Марс

После може да минат и да ни вземат наобратно. Тук не знам дали да казвам - дай боже. Щото нито една магистрала няма на тая Луна, нито едно хъбче! Срамота! Много се отваря там.

И една идея от мен - да дарим бай Дончо с общински терен, че да дигне там "Балкан Тръмп Тауър" - така бай Дончо хем ще дойде, ще ни остави един самолет подарък и ще се навие да ни качи на Сатурн. Пък и едно село може да кръстим Горно Тръмпово (Trump Heights), както направи Нетаняху в Израел и така скрепи вечната дружба със САЩ. Колко му е?! Малко инициативност не вреди никому. Трънково име ли е? Не. А Тръмпово!?!

Тук би трябвало задружно да нахвърляме още няколко смели идеи, които премиерът Слънце да тропне на бюрцето на бай Дончо и той да ги парафира, докато се чуди кво да става на тая историческата среща. Тъй като през последната година износът ни за САЩ намаля с 10%, а вносът ни на продукти от САЩ скочи с 20%, би трябвало да помолим бай Дончо да вдигне негласното вето върху нашите изконни български продукти, като кисело мляко, лютеница и боза. Да си оправим малко баланса. Разбира се, това е трудно - заради тъпата протекционистка политика, която води бай Дончо, но това хем не трябва да му го казваме, хем е напълно обяснимо - ще им съсипем икономиката.

Мисля, че е редно, щом те искат база на Черно море, ние също да поискаме такава на Тихия океан. Ще действаме по същата схема, по която Борисов иска да си разменяме пристанища с Гърция - танто за кукуригу. Щото ние имаме какво да им дадем - примерно Царево, но те на нас какво могат да ни предложат? Нищо! А ако ни предложат нещо на западното крайбрежие, хем можем да ги браним от мексиканците, хем можем да спрем зловредното либерално влияние на Калифорния.

Има още нещо, което трябва да поискаме от Тръмп в прав текст и Бойко вече загатна за това в ефира. Да питаме бай Дончо

кви ги върши Цецоу в Америка!?

Гледах Цецоу при Жени Марчева по bTV - еми отдалеч си личи зловредното влияние, оказано на този ренегат. Сини чорапи, червени гащи, карирано сако... Тия моди от Хилари май идат.

Ако поискаме всичко това, американците ще ни свалят сто кожи от гърба, ще кажат руските матрьошки в България. Не е така. Това категорично не отговаря на истината.

Нека да сме наясно какво искат американците. Те си го написаха в онова изявление на Белия дом: "В знак за силните и трайни отношения... бъра-бъра... да бъдат обсъдени... бъра-бъра... интереси в областта на сигурността, особено за гарантиране на стабилността на Черноморския регион, улесняване на енергийната диверсификация и противодействието на зловредните влияния, застрашаващи суверенитета на България...бръм-бръм".

Черно на бяло си го е написал бай Дончо - иска да ни продадат още самолети, да имат черноморска база, да снабдяват хъб "Балкан" с втечнен газ и не на последно място - да бием през ръцете зловредно влияещите ни руснаци. Тук бай Дончо чука на отворени врати - това, дето той ни го иска, ние сме го дали и пак ще му дадем, няма проблеми. Ние не се офлянкваме като стиснатите европейци, които се пазарят за всяко евро за сигурност, купуваме самальот след самальот. Нов, стар, трета, пета, десета ръка, няма значение. Ние диверсифицираме реално, а не като германците. Колко салфетки на Бойко със скици на хъбче има по света и у нас! Юнкер даже в рамка си постави тоя шедьовър! Ние, където видим руски шпионин, го хващаме и го гоним надалеко. Секретари, аташета, маташета - всичко гоним безмилостно. Пускаме ги само да си вземат медала от Путин и обратно тука, веднага.

Бай Дончо отдавна е прозрял, че

истинската Европа е тук, в източната част на континента

Западняците не плащат за сигурност, въртят му икономически номера, те са несериозни. Тук - в Полша, в Украйна, в Унгария, в Прибалтика, и най-вече в София - нещата са други. Тук обичаме бай Дончо, оказваме нужното уважение и респект. Затова и чакаме с протегната ръка да пусне нещо. Както даде оръжие на Украйна, "за да може тя да се сражава срещу руснаците" (Помпео). Ние също трябва да получим отбранителни системи, за да се справим с руската агресия, за да не може повече Владимир Путин да причинява страдания на народа (още от Помпео). Ние не сме занзибарски проект, ние също сме американски проект като Украйна (разбира се, пак по Помпео).

Крайно време е да си го кажем директно - западняците нищо не дават, единствената ни надежда е бай Дончо. Западняците дават по някой лев, за бог да прости. Това стига ли?

Тия пари потъват, преди да са стигнали до асфалта

Затова нищо не остава от магистралите след първия дъжд. А не защото някой си е оставил ръцете там - като няма какво, какво да остави? Задайте си тоз прост въпрос.

Затова най-важното, което може да поискаме от бай Дончо, е да ни даде да управляваме Европа, след като окончателно постави на мястото им тия гнили, разпадащи се западняци. Знаем им номерата на Меркел и Макрон, байгън. Да ги маха и да ни даде да управляваме Европейския съюз. На нас, прусаците на Балканите, да даде Берлин. На поляците - Страсбург и Нанси, то и без това си е тяхно. На унгарците - Брюксел, заслужили са. На украинците - абе, и на тях нещо да даде.

Както е казал бардът: First we take Manhattan, then we take Berlin.

А ако работите с Берлин се закучат, може преспокойно да си поискаме Цариград и солунската митница. Бай Дончо мъдро съзря, че на падишаха му се клатят краката и икономиката, само се прави на корав. Едно текме и ... отишъл в историята. Видяхте ли Ердоган как се разбърза за Америка като чу, че Бойко тръгва!?

Така че, дръжте се, малко остана. Да додрапаме до 25-и!

