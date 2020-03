Италия няма излишни приятели

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Добри новини… Два поредни дни в Италия статистиката за броя на засегнатите от COVID-19 показва спад на броя заразени, хоспитализирани и починали. Броят на оздравелите задминава осезаемо този на починалите. По брой на заразените на глава от населението Италия вече не е първа — ще отстъпи първото място в света в тази тъжна класация на Швейцария…

След три седмици на карантина започваме да усещаме резултати и да осмисляме ограниченията. Открихме предимствата на дигиталната епоха, която ни позволява да споделяме дните и вечерите с далечни приятели. Дори не смогваме на виртуалните ангажименти, срещи и партита с приятели чрез новите приложения на телефоните и таблетите. В 18 часа на линия с приятели за по питие, а в 20 часа с хора от семейството.

През деня се чувам с познати от различни точки на света, които почти бях забравила. Някак, в това уж асоциално време, се оказа, че общуваме повече от всякога… Обменяме опит. Приятелите ни в се намират в онази точка на епидемията, където ние в Италия бяхме преди дни, а ние сме там, където те ще бъдат след седмици на карантина.

Тъкмо в Италия видяхме светлина в края на тунела и се притеснихме, че в потока от информация нещо сме проспали. Нещо, което другаде извън Италия, особено на определени географски ширини са “разбрали“, пък ние не сме. Изглежда не сме разбрали, че Европа ни е обърнала гръб, а Русия, Куба и Китай са ни подали ръка, каквито писания виждам на български език в социални медии. Нищо, че Пекин в същото време атакува италианските компании на борсата, за да ги превземе.

В това виртуално “другаде“ изобилстват руски знамена и видеоклипове на самолети и лекари, потеглили към Апенините, но липсва информация за германските и американски самолети, които без много шум също кацнаха на Ботуша с помощи.

В края на седмицата екип от 50 кубински лекари кацна в Италия, за да помогне в нова полева болница за болни от COVID-19 в Кремона, подарена от американска НПО. Те ще работят редом с 60 американски колеги, които кацнаха на 20 март заедно с огромен товар помощна апаратура и санитарен материал. Не забелязах някой да е писал за американската помощ в кривото огледало на българския интернет.

Два дни преди тях самолет на военновъздушните сили докара помощи от Германия. Дарение.

В понеделник (23 март), Германия пое осем италиански пациенти в свои болници, макар че трябва да се справя със своите жертви на епидемията, но изрази готовност да поеме и други при нужда.

Dalla Germania ci arrivano attrezzature per l'assistenza respiratoria. Agli amici e alleati tedeschi il nostro grazie per il supporto in questo momento di grave emergenza. Ogni aiuto è prezioso.#iorestoacasa #aiutaciadifenderti pic.twitter.com/F1TTlh28mk