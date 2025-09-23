Шефът на детската болница се самоназначил на двоен договор

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Д-р Благомир Здравков може да бъде подведен под отговорност за документна измама и злоупотреба със служебно положение, съобщава mediamall.info

Предлагаме ви разследването на колегите:

Специализираната болница за активно лечение по детски болести (СБАЛДБ) „Проф. Иван Митев” е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница, а неин принципал – Министерството на здравеопазването.

През април 2021 г. за изпълнителен директор е назначен д-р Благомир Здравков. Това става в последните дни от управлението на кабинета „Борисов 3“ под въздействието на Костадин Ангелов.

Името на д-р Благомир Здравков стана известно обаче, когато бе предложен за министър на здравеопазването в проектокабинета на Николай Габровски през декември 2022 г. През цялото си управление в детската болница д-р Здравков е необезпокояван от здравните министри, сменили се в няколко служебни и редовни правителства. Още след назначаването си, на 21 април 2021 г., докторът-директор сключва втори договор… със себе си! Към тази дата Здравков като изпълнителният директор на лечебно заведение има сключен валиден договор за управление и контрол с принципала на лечебното заведение – Министерството на здравеопазването. Този договор урежда управленските му правомощия и задължения като орган на управление на лечебното заведение съгласно приложимото законодателство.

Снимка: mediamall.info

Видно от факсимилето на скандалния договор, д-р Здравков дни след назначаването си за директор от министъра на здравеопазването, с когото сключва договор, си съставя втори договор – за 4-часов работен ден и на заплата от 2500 лв. на длъжността „Лекар-анестезиолог“.

Юридически договорът е нищожен, тъй като е подписан от едно и също физическо лице и от двете страни – веднъж в качеството му на представляващ лечебното заведение като работодател, и втори път – в личното му качество като работник. Директорът едновременно е упражнил представителна власт от името на лечебното заведение и е действал от свое име като страна по договора.

Надлежно договорът е подписан и от юрист, главен счетоводител и личен състав, както се изисква за един такъв договор. Отделен въпрос е дали юристката е имала смелост да каже на шефа си, че договорът е абсолютно нищожен от самото му сключване.

Според източници на разследването, в неопределен момент след първоначалното сключване, трудовият договор е подменен с нов документ. При тази подмяна е запазен същият регистрационен номер на договора, което създава видимост за приемственост и идентичност между двата документа. Новият вариант на договора вече не е подписан от изпълнителния директор от страна на работодателя, а от друг член на Света на директорите на лечебното заведение.

Има и още един обезпокоителен факт: липса на нарочно решение от Съвета на директорите. Като колективен орган на управление Съветът на директорите на детската болница не е взел решение нито за сключването на първоначалния трудов договор, нито за последващата му подмяна. Но пък има и друга подробност: самият д-р Здравков е и в Съвета на директорите, сочи справка в Търговския регистър.

Явно затова липсва и протокол от заседание, на което да е обсъждан въпросът за трудовите правоотношения на изпълнителния директор, както и решение, упълномощаващо конкретен член на съвета да подпише трудов договор от името на лечебното заведение, както изискват нормативните разпоредби в такъв случай.

Първоначалният трудов договор, подписан от изпълнителния директор едновременно като работодател и работник, е абсолютно нищожен от самото му сключване. Върховният касационен съд в Решение Nº 250/19 от 21.10.2020 г. категорично постановява, че е недопустимо едновременното съществуване на качеството на управител и работник/служител в същото управлявано дружество. Последващата „подмяна“ на договора пък не само че не санира нищожността, но представлява документна измама по чл. 308 НК, както и злоупотреба със служебно положение по чл. 282-283 НК.

Първо, чл. 26 от Закона за задълженията и договорите постановява нищожност на договори, които „противоречат на закона или го заобикалят“. Самодоговарянето директно нарушава чл. 38, ал. 1 33Д, който забранява на представителите да сключват сделки със себе си от името на представлявания.

Кодексът на труда в чл. 61 изисква трудовият договор да се сключва „между работника и работодателя“, което предпоставя две различни лица.

Едно лице не може да има противоречиви права и задължения спрямо себе си – не може да упражнява дисциплинарна власт върху себе си, нито да си начислява и изплаща възнаграждение.

При нарушаване на трудовото законодателство Инспекцията по труда разполага с правомощия по чл. 405а КТ да обяви със задна дата трудовите правоотношения и да издаде задължителни предписания. Длъжностното лице, допуснало нарушението, носи лична отговорност с глоби от 1000 до 10 000 лв. на нарушение.

Но българското право не познава механизъм за „„изцеляване“ на нищожни договори. В случая със сключения със себе си договор на д-р Здравков нищожността е абсолютна и непреодолима – договорът се счита за несъществуващ от самото начало. Чл. 26, ал. 2 33Д постановява, че нищожните договори „не са нито валидни, нито подлежат на изпълнение“ и се третират „все едно никога не са били изпълнявани“. Подмяната на подписа от друг член на Света на директорите не създава валиден договор, а представлява нов юридически факт с отделни правни последици. Запазването на същия номер няма правно значение за валидността – всеки договор се оценява самостоятелно спрямо изискванията на закона.

Към момента на сключването на договора д-р Благомир Здравков е и в конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК). Като изпълнителен директор на специализираната детска болница, д-р Здравков попада под чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПК, според който „управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет“ попадат под Закона за противодействие на корупцията.

В случая с д-р Здравков чл. 52 от ЗПК дефинира конфликт на интереси като наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното изпълнение на правомощията.

Самосключването на трудов договор представлява очевиден конфликт на интереси по чл. 58, който забранява участие в подготовката, обсъждането и издаването на актове при частен интерес. Санкциите включват: освобождаване от длъжност (чл. 80, ал. 1); отнемане на полученото възнаграждение в полза на държавата (чл. 81); административни глоби и професионална дисквалификация.

Т.е. за петте години, в които Здравков се е самоназначил на втория договор, е ощетил държавния бюджет с поне 150 хиляди лева.

Ако Министерството на здравеопазването като принципал на Специализираната детска болница обърне внимание на назначения от него директор, както и ако правораздаващите институции си свършат работата, то действията на Благомир Здравков, който беше спряган за здравен министър, представляват съвкупност от престъпления:

Злоупотреба със служебно положение (чл. 282-283 НК): Изпълнителните директори са „длъжностни лица“ по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. „б“ НК.

Документна измама (чл. 308 НК): Подмяната на договора представлява създаване на неистински документ. При извличане на имотна облага (заплати) се прилага квалифицираният състав с наказание до 6 години затвор.

Документно престъпление по чл. 93, т. 5 и 6 НК: „Служебен документ“ е издаден по установения ред от длъжностно лице. „Неистински документ“ е този, на който е придаден вид, че представлява писмено изявление на друго лице.

Източник: mediamall.info